Especialistas recomendam uso de máscaras devido ao aumento de doenças respiratórias

Paraná e Toledo - O número de casos de SRAG’s (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) tem crescido significativamente no Paraná. De acordo com o boletim mais recente da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), divulgado em 25 de junho, mais de 14 mil casos foram registrados em 2025, com 741 mortes confirmadas um aumento de 9,16% dos casos em relação ao boletim anterior.

Segundo o infectologista e professor de Medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) do campus de Toledo, Alexandre Daronco, é importante lembrar que as doenças não são causadas apenas pelo vírus da influenza, mas podem ser causadas por diversos vírus respiratórios, principalmente os vírus Influenza A e B, SARS-CoV-2, vírus sincicial respiratório, entre outros.