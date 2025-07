13 anos de conscientização e prevenção do câncer

Neste dia 5 de julho, o Cascavel Rosa completa 13 anos de existência. Criada em 2012 com a finalidade de conscientizar sobre a necessidade de prevenção do câncer de mama, a ONG cresceu e foi declarada de Utilidade Pública Municipal em 2015. No mesmo ano, recebeu a certificação com o Sesi ODM (Objetivos do Desenvolvimento do Milênio), além dos prêmios Sesi ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) nos anos de 2016 e 2017. Em 2016, recebeu o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná com a certificação de Utilidade Pública Estadual. Ao alcançar os ODS propostos pela Agenda 30 da Organização das Nações Unidas, foi agraciada com o selo ODS 2018.

Dentre as muitas bandeiras que a entidade ergueu e defende, estão o acesso ao trastuzumabe, medicamento usado para o tratamento de câncer de mama metastático pelo SUS; a aprovação do registro compulsório da doença; e a regulamentação do prazo máximo de 30 dias para diagnóstico na rede pública. O Cascavel Rosa também é filiado à Femama – Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama.

Salvar vidas

Ações de Conscientização e Prevenção

O movimento Cascavel Rosa, que surgiu para incentivar os exames de prevenção ao câncer de mama, se fortaleceu e passou também a direcionar atenção ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata.