Sancionadas leis que estimulam a criação do Porco Moura no Paraná

PARANÁ – O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) sancionou dois projetos de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) com o objetivo de valorizar e estimular a criação de porcos crioulos no Paraná, especialmente da raça Porco Moura. Essas legislações representam um importante marco para a preservação e incentivo à produção desse patrimônio genético.

Reconhecimento como patrimônio

Uma das propostas sancionadas, agora convertida na Lei 22.297/24, reconhece o Porco Moura como Patrimônio Histórico, Cultural e Genético do Paraná. Esse reconhecimento destaca não apenas a relevância da raça na história e cultura do estado, mas também sua importância para a biodiversidade.

Instituição de semana comemorativa

Além disso, o segundo projeto, transformado na Lei 22.193/24, institui a Semana Estadual dos Porcos Crioulos. Essa celebração, que ocorrerá anualmente na terceira semana de maio, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A iniciativa busca promover a conscientização sobre a criação de porcos crioulos e, ao mesmo tempo, incentivar sua produção.

Parceria para elaboração

A criação dessas legislações contou com o apoio de diversos especialistas e instituições. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) participaram do processo, assim como produtores, a Associação de Criadores do Porco Moura do Paraná e órgãos estaduais, incluindo a SEAB, IDR-PR e ADAPAR. Além disso, outras entidades, como a Defensoria Pública do Paraná e a Secretaria de Estado da Cultura, também contribuíram significativamente para a iniciativa.

Resgate e estímulo à produção

“Essas são as primeiras leis para resgatar, de forma estruturada, a produção de porcos crioulos no Paraná, que representa uma alternativa de renda para a agricultura familiar”, afirmou Romanelli.

Ele destacou ainda a importância do amplo debate realizado, que envolveu questões como a preservação da pureza genética do Porco Moura e o estímulo à sua produção comercial com cuidados sanitários adequados.