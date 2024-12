Festival Porco Moura atrai estrangeiros, em Foz

É realizado desde sábado (30) o Festival Porco Moura, evento ligado ao segmento de turismo gastronômico, em Foz do Iguaçu, região Oeste paranaense. Segundo os organizadores, a expectativa é atrair mais de 4 mil pessoas – incluindo visitantes paraguaios e argentinos. O evento integra o calendário da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor.

O porco moura é uma raça suína histórica trazida ao Brasil durante o Período Colonial. Ela se destaca por sua carne marmorizada, suculenta, sabor marcante e qualidade superior. O prato tem sido cada vez mais valorizado por chefes de cozinha e charcuteiros – amantes e profissionais do preparo de carnes, que reconhecem o diferencial desse produto na gastronomia.

O Paraná é um dos poucos estados no Brasil que fazem a criação e preparo da raça suína, captando muitos turistas e amantes da culinária.

“Temos um potencial sensacional na gastronomia, e o Festival Porco Moura é um exemplo disso, atraindo visitantes até internacionais, que buscam conhecer mais dessa culinária. Quando um viajante chega ao Estado, ele também busca experimentar mais de nossas outras opções culinárias e entrar em contato com a nossa cultura”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo do Paraná.

“Para além das especialidades e da boa refeição, se o atendimento não é bem prestado, o turista não sente interesse em visitar mais do Paraná. Por isso, a qualificação do setor é importante, porque turismo está diretamente ligado com uma boa prestação de serviços”, completou.

VARIEDADE – No espaço Black Bill Smokehouse, onde ocorre o evento, o público encontrará 10 estações com as mais variadas apresentações do prato, além de opções que incluem open food e open bar de chopp, gin, cachaças, licores, vinhos e bebidas não alcoólicas.