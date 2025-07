Fim de semana será de tempo estável e frio ameno no Paraná, aponta Simepar

“Na faixa Leste no domingo, devido à circulação marítima, haverá uma maior cobertura de nuvens e também possibilidade para chuvas fracas, rápidas e isoladas, principalmente durante o amanhecer, inclusive na capital. Por conta dessa grande nebulosidade, as temperaturas máximas não se elevam tanto”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

No domingo (13) o calor segue sendo registrado nas faixas Norte e Oeste do Estado. Já no Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste as condições se mantêm favoráveis para formação de nevoeiros. Em Paranaguá a temperatura fica entre 15°C e 20°C, em Guarapuava entre 9°C e 19°C, e em Guaíra e Umuarama entre 15°C e 25°C.

No sábado (12) as temperaturas sobem um pouco mais. O dia terá predomínio de sol, com exceção das regiões Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e a faixa Leste, que ainda registram nevoeiros ao amanhecer. A Capital fica com temperaturas entre 9°C e 19°C, e Paranavaí poderá atingir máxima de 27°C, com mínima prevista de 14°C. Loanda pode chegar aos 28°C.

Curitiba - Sem previsão de chuva na maior parte das regiões, amanhecer de frio ameno, manhãs com nevoeiros e tardes de sol brilhando. A semana já foi assim no Paraná , e o tempo continua estável neste fim de semana, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A massa de ar frio e seco que estacionou sobre o Estado aos poucos se distancia, e as temperaturas seguem subindo progressivamente.

As condições do tempo permanecem estáveis no início da próxima semana, e muito similares ao que ocorreu na semana anterior: amanhecer mais gelado no Leste, Centro-Sul, Sul, Sudeste e Campos Gerais, com nevoeiro no amanhecer e sol a tarde; e sol o dia todo nas outras regiões do estado. As temperaturas se elevarão progressivamente ao longo dos dias.

Sobre o Simepar

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Fonte: AEN