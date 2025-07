Castramóvel inicia castrações gratuitas no Cascavel Velho na segunda-feira (14)

Cascavel - Em mais uma ação de política pública do bem-estar animal, que já garantiu a castração gratuita de cães e gatos em mais de 17 mil procedimentos no Município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, inicia nesta segunda-feira (14), a partir das 8h30, o trabalho de castrações em 120 animais no Castramóvel, que estará estacionado no CCI do Cascavel Velho, localizado na Avenida Comil, 1085. Os trabalhos devem durar cerca de 30 dias até atender todos os 120 cadastros.



As cirurgias serão realizadas dentro da unidade móvel toda equipada e seguem um padrão de excelência para garantir a saúde dos animais.



Os tutores já previamente agendaram as cirurgias, em evento realizado no início da semana, em Cascavel. O Castramóvel, vale lembrar, é destinado exclusivamente a animais da população de baixa renda com renda de até meio salário, de organizações ou de protetores independentes.

Os benefícios para o animal

Além do controle populacional, a castração é uma questão de saúde pública. Para o animal, a castração também traz benefícios, para as fêmeas, por exemplo, há redução significativa de desenvolver neoplasias mamárias. Quanto aos machos, há o controle de agressividade. No geral, há um aumento de longevidade e prevenção de doenças.