Porco Moura: ícone da cultura paranaense em debate na Alep

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que coordena a Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, é o proponente da audiência pública “Porco Moura: Um patrimônio histórico, cultural e genético do Estado do Paraná”. O encontro será realizado na próxima terça-feira, 06, a partir das 9h30, na Assembleia Legislativa, em Curitiba.

Romanelli é autor de dois projetos de lei para fortalecer a cadeia produtiva do Porco Moura. O PL 386 propõe o reconhecimento da raça como patrimônio histórico, cultura e genético do Estado, enquanto o PL 387 insere no Calendário Oficial de Eventos do Paraná a Semana Estadual dos Porcos Crioulos. “O Porco Moura produz uma carne diferenciada e o estímulo à criação pode gerar renda adicional nas pequenas propriedades da agricultura familiar”, considera o deputado.

“O porco Moura foi recuperado no Paraná. É uma raça brasileira, que se criou no Rio Grande do Sul a partir das reduções Jesuítas. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo”, explicou o professor Marson Bruck Warpechowski, que coordena um projeto realizado na fazenda experimental da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Pinhais, para preservar a genética da raça e fomentar a criação comercial da raça.

O Porco Moura – ou porco crioulo – é uma raça criada ao ar livre, sem confinamento, e pequenos rebanhos já foram identificados em pelo menos 21 municípios do Paraná, principalmente no Sul, Sudoeste, Campos Gerais e Centro do Estado, além da Região Metropolitana de Curitiba. “Nosso propósito é que a genética da raça possa se perpetuar porque a carne é muito boa, com aspectos totalmente diferentes do suíno industrial”, observou Romanelli.

Manifestações

A audiência pública abrirá espaço para manifestações de pesquisadores da raça, como o professor Warpechowski, da UFPR, e a professora Maria Marta, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Também haverá depoimentos de Herculano Lisboa, criador do Porco Moura, e Divo Molinatti, que preside a Associação Paranaenses de Criadores de Porco Moura, além da chefe de cozinha Rosane Radecki.

Entre as instituições convidadas estão as secretarias estaduais da Agricultura e Abastecimento (SEAB) e da Cultura (SEEC); a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar); Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR); Instituto Água e Terra (IAT); a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP); e o Sebrae. A audiência também está aberta para gestores públicos de municípios interessados na cultura da raça.

