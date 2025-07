Alvaro Dias é o preferido para o Senado e Ratinho Jr bem avaliado

Brasil e Paraná - O ex-governador do Paraná e ex-senador Alvaro Dias (Podemos) aparece liderando mais uma pesquisa de intenção de voto para o pleito de 2026. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que Alvaro Dias desponta como favorito para uma das duas vagas em disputa no Senado Federal em 2026. A sondagem ouviu 1.540 eleitores em 62 municípios do estado, com margem de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais.

Arte: Reprodução

No cenário estimulado, em que os eleitores podiam escolher até dois nomes, Alvaro Dias aparece na frente com 43,8% das intenções de voto. Ele é seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi com 26,8%, o deputado federal Filipe Barros com 25,3%, Cristina Graeml que aparece com 21,2% e o deputado federal Zeca Dirceu com 10,8%. Não sabe e não opinou são 7,2% e nenhum, branco ou nulo somou 13,4%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes, o número de indecisos ou eleitores que optaram por voto branco ou nulo chega a 93,6%, reforçando que a disputa pelo Senado ainda está em fase inicial e bastante aberta ao longo do próximo ano. Nesse cenário, o governador do Paraná, Ratinho Junior somou 1,7%. Nomes como Cristina Graeml, Filipe Barros, Alvaro Dias, Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann, Sergio Moro e Zeca Dirceu somaram menos de 1% das intenções.

Disputa pelo Iguaçu

O levantamento também traçou cenários para o governo estadual, confirmando o favoritismo do senador Sergio Moro (União Brasil). No cenário espontâneo, Ratinho Junior somou 8%, seguido de Sergio Moro com 2,3% e Alexandre Curi com 1,2%, fechando os nomes que somaram mais de 1%. Não sabe ou não opinou somou 79,5% das intenções e ninguém, branco ou nulo, 5,5% das intenções.

Já no primeiro cenário estimulado, Moro lidera com 43,8%, seguido pelo ex-governador do Paraná Beto Richa com 17,5% e o deputado estadual Requião Filho que somou 16,5%. O secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva somou 5,2% e o diretor presidente da Itaipu Enio Verri teve 3% das intenções. Não sabe e não opinou foram 5,3% das intenções e nenhum, branco ou nulo somaram 8,8% das intenções.

Em um segundo cenário testado, Moro somou 41%, Beto Richa 17,1%, Requião Filho 16,6%, Alexandre Curi 9,5% e Enio Verri 2,9% das intenções. Já no terceiro cenário estimulado testado Moro somou 38,2%, enquanto o secretário de Desenvolvimento do Paraná Rafael Greca aparece com 19,5%, Beto Richa 14,7%, Requião Filho 13,4% e Enio Verri 3,1%.