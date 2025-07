Ratinho Junior aparece à frente de outros governadores em nova pesquisa

Nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (8) pela Atlas/Bloomberg mostra Ratinho Junior (PSD) à frente de outros governadores em um eventual segundo turno em 2026, que aponta cenários da disputa com o presidente Lula (PT). O governador aparece com 39% das intenções de voto contra o Lula no segundo turno da eleição, enquanto o atual presidente aparece com 47,3%. Brancos e nulos somam 13,7%.

O desempenho do paranaense é melhor que outros nomes da centro-direita, como o mineiro Romeu Zema (Novo), o goiano Ronaldo Caiado (União) e o gaúcho Eduardo Leite (PSD).

No cenário conta Lula, que teria o voto de 48% dos eleitores, Zema tem 38,6% das intenções de votos, com 13,5% de brancos e nulos. Em outro cenário, Caiado aparece com 35,3% e Lula com 47,8% na escolha dos eleitores, enquanto brancos e nulos somam 17%. Eduardo Leite é apontado por 23,9% dos entrevistados, contra 47% de Lula e o maior porcentual de brancos e nulos, chegando a 29%.