Projeto propõe apoio a famílias de paranaenses falecidos no exterior

Paraná - O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná que busca garantir mais dignidade às famílias de paranaenses que falecem fora do país. A proposta altera a Lei Estadual nº 21.981/2024, que criou a Rede Estadual de Ajuda Humanitária, para incluir apoio logístico e/ou financeiro ao traslado de corpos, desde que comprovada a vulnerabilidade econômica da família no Paraná.

“Casos como o da jovem Juliana Marins, na Indonésia, e do estudante Victor, no Canadá, mostram como é urgente termos uma legislação estadual que ampare essas famílias”, afirmou o deputado.

O caso Victor

Victor participava do programa de intercâmbio “Ganhando o Mundo”, promovido pelo governo estadual. Ele estava em Nackawic, no Canadá, onde desapareceu após entrar em um rio próximo à residência onde morava com uma família anfitriã. No dia 17 de junho, seu corpo foi encontrado, com afogamento confirmado como causa da morte. A Secretaria de Estado da Educação prestou apoio legal, consular e logístico à família.

“É justamente para situações como essa que propomos esta lei. O sofrimento já é imenso — e o custo para trazer o corpo de volta agrava ainda mais a dor”, disse Cobra Repórter.

O que prevê o projeto

O texto acrescenta um novo inciso à lei, permitindo que o Estado ofereça apoio ao traslado nos seguintes casos: ausência de auxílio do Ministério das Relações Exteriores; existência de orçamento específico; comprovação de residência no Paraná; inexistência de seguro ou contrato que cubra os custos; e comprovação de que a família não tem condições financeiras.