Aliado de Ratinho Junior: nome de Guto Silva dispara nas buscas do Google

Curitiba - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, começa a figurar com mais força no cenário político paranaense. Nas últimas semanas, seu nome tem despertado crescente interesse nas buscas no Google – plataforma usada por 99% dos brasileiros –, evidenciando um aumento de visibilidade.

Um dos maiores picos foi registrado nesta terça-feira (8), após a divulgação da nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, que apontou um crescimento de 33% nas intenções de voto em Guto Silva na corrida pelo Palácio Iguaçu em 2026. O dado confirma uma tendência de ascensão tanto nas pesquisas de opinião quanto na popularidade digital.

Outro momento expressivo de buscas foi verificado no dia 27 de junho, quando Guto Silva anunciou a liberação de R$ 230 milhões para obras de pavimentação e mobilidade urbana em 22 cidades do Norte Pioneiro, em eventos realizados em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Os investimentos integram o programa Asfalto Novo, Vida Nova, o maior do gênero na história do Paraná e entre todos os estados brasileiros, coordenado diretamente pelo secretário.

A iniciativa é uma das principais vitrines da atual gestão estadual e reforça o perfil municipalista do grupo político liderado por Ratinho Junior, de quem Guto Silva é aliado de primeira hora e integrante do núcleo duro.