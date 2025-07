LDO 2025: Deputada assegura prioridade para jovens e saúde mental no Paraná

“Garantir que a juventude seja prioridade no orçamento é um passo fundamental para um Paraná mais justo, inclusivo e com oportunidades reais para nossos jovens”, afirmou a deputada.

Com duas emendas aprovadas na LDO, Ana Júlia assegurou a inclusão de ações prioritárias nessas áreas. A primeira emenda trata da criação de políticas públicas voltadas à conscientização e ao cuidado com a saúde mental. A segunda determina que as ações voltadas à juventude sigam os princípios da Lei nº 19.027/2017, que institui o Plano Estadual da Juventude.

Paraná - A deputada estadual Ana Júlia (PT), presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude e coordenadora da Frente Parlamentar de Proteção à Saúde Mental, garantiu avanços importantes na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias ) de 2025, com foco na juventude do Paraná e na saúde mental da população.

Ana Júlia também destacou que a conquista é resultado de um trabalho coletivo e reafirmou seu compromisso com os direitos da juventude e com a saúde mental como base para o desenvolvimento social. “Seguimos na luta por políticas públicas eficazes. O futuro do Paraná depende do cuidado com as novas gerações — e isso começa pelo orçamento”, concluiu.

Fonte: Alep