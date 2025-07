Informe da Redação

No Paraná, o PED (Processo de Eleição Direta) foi com voto impresso . A apuração dos votos de 275 municípios durou quase dois dias. Iniciou às 17h do último domingo (6) e só foi finalizada durante a madrugada de terça-feira (8).

A escolha para o presidente da Executiva do PT no Paraná terá disputa de segundo turno. O atual presidente da sigla, deputado estadual Arilson Chiorato e o deputado federal Zeca Dirceu vão disputar o segundo turno das eleições internas no próximo dia 20 de julho. No primeiro turno, Zeca Dirceu somou 7.616 votos, Chiorato 7.190, Tadeu Veneri 1.605 e Hermes Leão 790 votos. Para presidir o partido à nível nacional foi eleito o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva.

Os vereadores de Cascavel aprovaram ontem (8), três requerimentos que solicitam apoio de diferentes esferas políticas e administrativas para a construção do 1º Hospital de Endometriose do Brasil no município. Os documentos foram direcionados a deputados federais, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Quem também aproveitou o ensejo foi o vereador Dr. Lauri (MDB). Ele disse ter procurado o Gaeco para denunciar uma reportagem do mesmo órgão de imprensa que acusou o vereador de praticar “rachadinha”, ou seja, “pegar” parte do salários dos servidores.

Brasil - O presidente da Câmara de Cascavel, Tiago Almeida (Republicanos), usou a tribuna na sessão ordinária desta terça-feira (8) para rebater informações divulgadas por um veículo da imprensa local. A reportagem apontava que a Câmara teria fechado os gatos de junho em R$ 10 milhões (despesas). Segundo Tiago , o valor correto dos gastos foi de aproximadamente R$ 2 milhões. Ele explicou que os R$ 10 milhões mencionados na matéria correspondem, na verdade, ao saldo em caixa disponível. Ele ainda pediu que os órgãos que divulgaram as matérias com dados incorretos se retratassem pelos erros.

FPM Extra

O repasse adicional de 1% do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) será creditado nessa quarta-feira (9) nas contas dos municípios brasileiros. Neste ano, os 5.569 municípios do país irão partilhar R$ 9,1 bilhões. Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), o valor extra é fundamental para minimizar as adversidades enfrentadas pelas prefeituras com a queda das receitas, sendo este mês um dos que mais tendem a ter redução drástica de recursos.

Validade MPs

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, declarou a perda de validade de duas medidas provisórias que tramitavam havia mais de 120 dias: a MP 1.290/2025, que liberou o uso do FGTS de quem foi demitido e não conseguiu acessar o dinheiro na rescisão por ter usado o saque-aniversário; e a MP 1.289/2025, que liberou R$ 4,17 bilhões para o Plano Safra 2024-2025.

Lula x Bolsonaro

Um levantamento divulgado pela AtlasIntel nesta terça-feira (8) mostra que, se as eleições fossem hoje, com os mesmos candidatos que disputaram o Planalto em 2022, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estariam empatados na margem de erro da pesquisa. O ex-presidente teria 46% dos votos ante 44,4% do atual chefe do Executivo.

Lula x Tarcísio

Em um cenário tendo o atual governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o atual chefe do Executivo federal teria 44,6% dos votos ante 34,0% do paulista. Já em um embate contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também aparece à frente, com 45,0% dos votos. A presidente do PL Mulher aparece com 30,4% das preferências.