Projeto propõe carteira de vacinação em braille para deficientes visuais

Atento às dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual, o deputado Ney Leprevost (União), coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a emissão da carteira de vacinação em Braille, pelo Poder Público, para pessoas com deficiência visual no Paraná.

Braille

A deficiência visual, que pode ser total ou parcial e de origem congênita ou adquirida, utiliza o Braille como sistema de escrita tátil. Esse sistema oferece mais acessibilidade, promovendo a inclusão social, aumentando a autonomia e permitindo a realização de atividades cotidianas.

O projeto de Ney Leprevost visa facilitar o acompanhamento do histórico de vacinas por pessoas com deficiência visual, incentivando sua participação ativa nas campanhas de imunização. O Programa Nacional de Imunização (PNI), referência mundial em saúde pública, é uma das mais importantes ações de saúde no Brasil.