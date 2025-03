Projeto de lei para proteção às mães solo e famílias monoparentais é apresentado na Alep

Orçamento

Bolsa Família pode ter corte de quase R$ 8 bilhões

Paraná - Brasília – O governo federal enviou ofício ao Congresso Nacional que contém uma série de ajustes no Orçamento de 2025, entre eles um corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família. É necessário que os ajustes sejam feitos antes da votação do projeto para viabilizar a execução de alguns programas do governo, como o […]