Parlamentares lamentam o falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins

A Assembleia Legislativa do Paraná decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins, ocorrido nesta segunda-feira (29), aos 75 anos. Com uma história de quase seis décadas dedicadas ao rádio, Luiz Carlos Martins foi um dos grandes comunicadores da história do Paraná. Em 1999, quando já era uma das principais vozes do Estado, fundou a rádio Banda B em Curitiba.

Mesa Diretora

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), destacou a trajetória de Martins como radialista e parlamentar. “Com imensa tristeza nos despedimos do grande amigo, radialista e ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Carlos Martins. Ele deixou um legado como comunicador e como homem público. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, lamentou.

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), também lamentou a perda do de Martins e reforçou a importância de seu trabalho para o bem-estar dos paranaenses. “É com profunda tristeza que recebi a informação do falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins, uma referência dentro desta Casa de Leis. Tive o privilégio de estar ao seu lado por três mandatos como deputado estadual. A Assembleia do Paraná tem uma dívida histórica com ele por todo o seu trabalho não só como deputado, mas como radialista, sempre divulgando o Paraná”.

A segunda secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), afirmou que o Paraná perdeu uma das suas lideranças mais representativas no rádio e na política. “Uma triste notícia que nos abala profundamente. O deputado Luiz Carlos Martins construiu uma trajetória inovadora e de sucesso por onde passou. Um comunicador brilhante e um deputado solidário, que estava sempre pronto a ajudar quem mais precisa. Ficam as ótimas lembranças e os ensinamentos. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

Parlamentares

“Dia triste para o Paraná. Perdemos hoje aos 75 anos o grande Luiz Carlos Martins, comunicador inigualável no Estado e político de importantes condutas e projetos. Ele dedicou sua vida a ajudar as pessoas por meio do rádio e, na sequência, como vereador em Curitiba e como deputado estadual. Pude conviver com ele na Assembleia Legislativa por alguns mandatos e lamento muito essa perda para o Paraná. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos colaboradores da Rádio Banda B. Vá com Deus, meu amigo! ”, lamentou o deputado Hussein Bakri (PSD).

Para o deputado Soldado Adriano José (PP) “eu recebo a notícia do falecimento do ex-deputado estadual Luís Carlos Martins com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo, Paraná perde muito, eu que tive a oportunidade na Assembleia Legislativa, tê-lo como colega, uma pessoa que era um grande líder, uma pessoa com um coração muito bondoso, uma pessoa boa, carismática, uma pessoa com esperança que gostava de gente, então eu recebo essa notícia com muita tristeza no coração, eu só desejo que Deus, em sua infinita bondade, cuide da família do Luís Carlos Martins, desejo meus sentimentos para toda a família”.

“Ele também teve a honra de ser deputado estadual, mas sua história se construiu principalmente na comunicação, especialmente no rádio paranaense, onde trabalhei ao seu lado na Rádio Independência e, posteriormente, fui seu funcionário quando ele comprou a Rádio Banda B”, contou o deputado Gilberto Ribeiro (PL).

O deputado Evandro Araújo (PSD) lembrou que Martins era conhecido como rei do rádio paranaense e pelos bordões “Oi, oi gente querida” e “um beijo no coração”. “Compartilhei com ele oito anos de plenário e trabalhos legislativos. Quero manifestar minha solidariedade à família, aos amigos de rádio e política. Que Deus o receba e console quem fica”, acrescentou.

A deputada Marli Paulino (Solidariedade) também se despediu do ex-deputado “Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento deste ícone do rádio paranaense e destacado político. Aos 75 anos, ele deixa um importante legado na comunicação e na vida pública. Guardarei as boas memórias como seu tradicional bordão: ‘Oi, oi gente querida’! Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, meu querido”.

“Um amigo e uma grande referência no rádio e na política”, citou o deputado Cobra Repórter (PSD).

O deputado Luiz Fernando Guerra (União) disse que “o ex-deputado era um comunicador nato, que fez história no rádio paranaenses e deixa um grande legado”.

“Lamento profundamente a morte do colega ex-deputado e radialista Luiz Carlos Martins e neste momento me solidarizo com sua família. Era um ser humano diferenciado, especial, realmente um amigo querido”, declarou o deputado Marcio Pacheco (PP).

A deputada Mabel Canto (PSDB) afirmou que Luiz Carlos Martins será eternizado como uma das vozes mais bonitas do rádio paranaense. “Contribuiu muito como deputado para a população do nosso estado”, reforçou a parlamentar.

Poder Executivo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior declarou que “perdemos hoje o Rei do Rádio do Paraná, meu amigo Luiz Carlos Martins. Figura marcante nas casas das famílias paranaenses, a quem sempre cumprimentava com o seu inconfundível ‘oi, oi, gente querida’. Luiz Carlos Martins foi um empreendedor da comunicação, mas sobretudo um parlamentar e um homem público apaixonado pelo Estado. Seus mandatos na Assembleia Legislativa foram marcados por uma defesa intransigente dos mais pobres. A voz firme de Luiz Carlos Martins deixará saudades. Que Deus conforte sua família, amigos e os milhares de ouvintes que sempre tiveram seu respeito e carinho”.

Fonte: Alep