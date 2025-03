Orçamento aprovado com relatório da CMO e votação no plenário no mesmo dia

Brasil - O Congresso aprovou ontem (20) o projeto de lei orçamentária, a LOA de 2025 (PLN 26/2024). O texto, aprovado três meses após o prazo, traz um teto de despesas sujeitas ao arcabouço fiscal de R$ 2,2 trilhões e uma folga de recursos (superávit) superestimada pelo relator da matéria em R$ 15 bilhões.

Na CMO (Comissão Mista de Orçamento), o projeto foi aprovado no início da tarde com votação simbólica. O texto final do senador relator Angelo Coronel (PSD-BA) foi apresentado na madrugada de quinta-feira e passou por votação simbólica na comissão no início da tarde. No plenário, deputados e senadores se revezaram nas críticas pela falta de tempo para analisar o projeto.

Ao final, um acordo garantiu a votação também simbólica com registro dos votos contrários do partido Novo e do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP). “O relatório, com mais de 3 mil páginas, só foi publicado de madrugada. Como debater algo tão importante assim? Em um país sério, isso jamais aconteceria. Lamentável!”, escreveu a líder da Minoria na Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC), em seu perfil na rede X.

O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que peça orçamentária tem vários pontos críticos que buscam apenas resgatar a popularidade do presidente Lula (PT), que tem seu governo e atuação pessoal com avaliação negativa junto a opinião pública. “O desespero desse governo está subtraindo recursos do Fundo Social que é o fundo de compensação do pré-sal que não serve para essa destinação. É mais um drible que é dado nas contas públicas brasileiras. O governo passou três vezes por cima do arcabouço e não respeitam nem o que fazem”, disse.

Superávit

O relator Angelo Coronel destacou o superávit — sobra de valores após gastos do ano — de R$ 15 bilhões para 2025. Esse valor é mais de quatro vezes o previsto no texto original, enviado pelo Poder Executivo. O valor, segundo ele, respeita a meta fiscal de déficit zero — com tolerância de até R$ 31 bilhões, para mais ou para menos — previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O superávit serve para custear gastos futuros sem previsão no Orçamento (créditos adicionais) e para diminuir a dívida pública.

Mudanças

O texto aprovado aumentou R$ 11,9 bilhões em despesas com relação ao projeto do governo federal, totalizando R$ 5,7 trilhões. Esse valor inclui despesas que ficam fora do limite de gastos estipulado pelo arcabouço fiscal, como as do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e as transferências constitucionais e legais a estados, municípios e Distrito Federal.

A área mais beneficiada no texto aprovado pelo Congresso, com relação ao projeto original, foi a saúde, com aumento de R$ 24,4 bilhões. Esse valor é um reflexo da exigência legal de que metade das emendas individuais seja para essa função. Em números relativos (proporcionais), as mudanças mais significativas foram nas autorizações de gastos em esporte e lazer — mais de seis vezes o valor inicial de R$ 435 milhões — e em urbanismo — mais de três vezes os R$ 2,8 bilhões sugeridos pelo governo.