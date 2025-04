Informe da Redação

Parcianello na Cultura?

O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), disse na manhã de ontem (15), em entrevista ao radialista Valdomiro Cantini, que as conversas com o MDB para a entrada do partido na base do governo estão bem encaminhadas. Segundo apurado, o convite ao emedebista Walter Parcianello para assumir a Secretaria de Cultura de Cascavel já está em fase avançada e a nomeação pode ser oficializada nos próximos dias, com a publicação no Diário Oficial do Município.

Malas prontas

O diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental e Fiscalização da Prefeitura de Cascavel, Ailton Lima, deixou o cargo. A exoneração foi oficializada e publicada no Diário Oficial do Município. A saída ocorre menos de um mês após ele ter deixado a Secretaria do Meio Ambiente, função que ocupou até o final de março. Agora, Ailton se prepara para assumir um novo posto no Governo do Estado, onde deverá atuar ao lado do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, atual secretário estadual de Turismo.

Tolerância zero

Assim como Cascavel, a vizinha Toledo também terá uma postura de “tolerância zero” com moradores de rua. O Delegado-chefe da Polícia Civil de Toledo, Alexandre Macorin, defendeu a postura de “tolerância zero” no enfrentamento de crimes envolvendo moradores de rua, dentro dos limites legais. Segundo ele, há casos de foragidos e usuários de drogas entre esse grupo, o que justifica o trabalho conjunto das forças de segurança.

Desembargador cascavelense

O juiz Paulo Damas, que atuava na Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cascavel, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Damas é conhecido por sua atuação firme na área criminal e por decisões que repercutiram nacionalmente. Além de Damas, os magistrados Givanildo Nogueira Constantinov e Márcio José Tokars também foram promovidos a desembargadores.