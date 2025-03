Informe da Redação

Só segunda-feira

Cascavel - O Governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), deverá concluir a reforma secretariado até a próxima segunda-feira (24). O governador está afinando as alocações de aliados políticos. Prefeitos da região Oeste deverão estar na lista, no entanto, apenas o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos deve figurar em um cargo de primeiro escalão, os demais mandatários, vão para o segundo escalão.

Bolsa de apostas

Na bolsa de apostas da Capital, as informações são de que Guto Silva deverá ficar com a Secretaria das Cidades; Paranhos com a secretaria do Turismo ou Administração; Greca com a pasta de Desenvolvimento; Marcos Brasil com Indústria e Comércio; e Marcio Nunes com Agricultura. Quem também deverá deixar o governo é o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex que deverá retornar ao mandato na Câmara Federal, assim como Ricardo Barros que fez no inicio da semana,

Ex-prefeitos do interior

Outros ex-prefeitos que deverão compor o time de Ratinho Junior em cargos de menos destaque são: Tauillo Tezelli (Campo Mourão), Márcio Rauber (Marechal Cândido Rondon), Sérgio Onofre (Arapongas), Roberto Justus (Guaratuba), Gerson Colodel (Almirante Tamandaré) e Cleber Fontana (Francisco Beltrão), Beto Lunitti (Toledo).

Bolsonaro no Paraná

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro deverá desembarcar em Curitiba no dia 4 de abril. Na agenda do ex-presidente está um encontro com o governador do Paraná, Ratinho Junior e um encontro partidário com presença de prefeitos, vices e vereadores eleitos no ano passado pelo PL. Inicialmente a agenda estava prevista para o final de março, mas precisou ser remarcada.