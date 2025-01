Informe da Redação

Candidatos 2026

Cascavel - O vereador Rondinelle Batista, eleito pelo partido Novo, com 2.211 votos em Cascavel, não deverá figurar entre os vereadores que irão postular uma candidatura à deputado estadual. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô (Novo), durante entrevista a um podcast.

Encontro Amop

Secretários e secretárias municipais de educação e coordenadores pedagógicos se reuniram na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) para o primeiro encontro entre os representantes da gestão 2025/2028. A reunião contou com a participação de quase todos os 58 municípios que fazem parte da Associação e foi o pontapé para a programação de trabalho que será realizada ao longo de todo o ano.

Manifestação em Cascavel

O movimento Direita Cascavel promove, no dia 16 de março, às 16h, um protesto contra o Governo Lula. A manifestação deverá ser realizada na Praça da Bíblia. Os organizadores afirmam que o ato será pacífico e democrático, reforçando o direito constitucional de livre expressão. Entre as principais pautas estão a insatisfação com a economia, a alta carga tributária, a insegurança jurídica e políticas.

Rota do Progresso

Prefeitos, secretários municipais e assessorias técnicas de 80 municípios do Estado do Paraná estiveram reunidos com órgãos e entidades estaduais no Encontro com os Prefeitos do Programa Rota do Progresso, organizado pela Secretaria de Planejamento. No evento, os gestores puderam obter informações com o intuito de desenvolver sua administração, contando com o auxílio do Governo, para melhor execução das ações governamentais.