Informe da Redação

Reforma ministerial?

Com queda de popularidade permanente, o presidente Lula já tem nomes para um minirreforma ministerial após o Carnaval 2025. Na “dança das cadeiras”, José Múcio deixará o Ministério da Defesa, sendo possivelmente substituído por Ricardo Lewandowski, abrindo espaço para abrigar (e pegar os muitos favores) para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD) ganhe uma vaga no primeiro escalão petista. Arthir Lira (PP) poderá assumir a pasta da Agricultura ao deixar a presidência da Câmara para lugar de Carlos Fávaro (PSD). O “problema”, é que a Agricultura é controlada por Gilberto Kassab indicará o secretário-executivo do MAPA, que deve ser Guilherme Campos. Janja segurou Nísia Trindade na Saúde e a Secom ficará mesmo com Sidônio Palmeira, nome “ungido” por Lula e Janja; Paulo Pimenta vai ser “rebaixado” para Casa Rio Grande do Sul, ligada à Casa Civil do Palácio.

Relações institucionais



Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara, é o nome que vem ganhando força para assumir a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha. O atual titular da pasta sofreu muitos desgastes durante a gestão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou a chamá-lo de “incompetente”. Segundo aliados, Isnaldo, além de próximo do governo, tem bom trânsito entre os parlamentares.

Corrupção

O Núcleo Regional Oeste do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriu nesta semana mandados de busca e apreensão contra um delegado da Polícia Civil lotado na 6ª Subdivisão Policial. Os mandados, expedidos pelo Juízo de plantão da comarca, foram cumpridos com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil na residência e no local de trabalho do investigado. O inquérito policial apura a possível prática dos delitos de estelionato e corrupção – o delegado teria recebido US$ 3 mil dólares de uma pessoa de uma vítima de crime cibernético.

“Blindagem”

A vítima de um crime cibernético procurou a delegacia e o delegado investigado cobrou o valor para que realizasse, junto com um suposto “hacker” de sua confiança na cidade do Rio de Janeiro, a “blindagem” de equipamentos eletrônicos que seriam adquiridos pelo delegado, serviço que nunca foi realizado. Apurou-se que após o pagamento da quantia em dólares, o delegado teria solicitado a realização de novos pagamentos pela vítima.