Informe da Redação

O prefeito eleito de Corbélia, Thiago Stefanello (PP), disse, em entrevista à rádio CBN de Cascavel que está com dificuldades de encontrar um procurador jurídico e um secretário de Finanças para compor sua equipe na prefeitura a partir de 2025. Segundo ele, caso o atual secretário de Agricultura de Cascavel, Renato Segalla não siga na pasta ano que vem, deverá convidar Segalla para ser secretário de Finanças em Corbélia. Segalla possui ligações com Corbélia, onde trabalhou em um banco por mais de 20 anos e também onde possui propriedade.

A tentativa de reeleição do atual presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola, tem enfrentado dificuldades. Segundo informações de bastidores, Alécio conta atualmente com o apoio de apenas cinco a sete vereadores, um número abaixo do necessário para garantir sua permanência no cargo.

Um encontro entre vereadores eleitos e reeleitos de Cascavel, realizado na noite de segunda-feira (11), reforçou o apoio expressivo à candidatura de Tiago Almeida à presidência da Câmara de Cascavel para o biênio 2025-2026. Tiago Almeida foi o vereador mais votado nas eleições de 2024, com 4.243 votos. O encontro mostrou que Almeida conquistou apoio tanto dos novos vereadores quanto dos veteranos. O encontro reuniu 15 vereadores, mais do que o necessário para conquistar à presidência da Casa.

O que pode ter sido o primeiro encontro público entre o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, o prefeito eleito, Renato Silva e o candidato derrotado nas eleições de 2024, Marcio Pacheco, aconteceu ontem (12), durante a inauguração do Shopping Catuaí, em Cascavel. Durante a inauguração, Pacheco ficou ladeado por Paranhos e Renato e o clima teria sido tranquilo e de cordialidade entre os três, que há pouco mais de um mês se “digladiavam” nas eleições municipais. O evento contou com a presença do governador Ratinho Junior.

Está em trâmite na Assembleia Legislativa do Paraná três Projetos de Lei, de autoria do Deputado Estadual Delegado Tito Barichello (União), que incluem a vacinação domiciliar para pessoas com Deficiência, pessoas Idosas e com Transtorno do Espectro Autista. Barrichello enfatiza a importância da vacinação domiciliar como uma forma de garantir que pessoas que possam ter dificuldade […]

Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) liderada pela deputada Erika Hilton (PSOL) e que tem ganhado força nas redes sociais, busca acabar com a escala de trabalho 6×1, em que trabalhadores laboram seis dias seguidos e têm direito a um dia de descanso. A proposta sugere a redução da jornada semanal para 36 horas, […]

CCJ Alep

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) anunciou que será candidato à presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, a mais importante da casa. Ele relatou que no início da atual legislatura recuou da intenção de disputar a CCJ em razão de um entendimento para que o deputado Tiago Amaral (PSD) assumisse a função no biênio 2023-2024.

Presidente TJPR

Justiça do Estado do Paraná escolheu a nova cúpula diretiva da Corte para o biênio 2025-2026. A desembargadora Lídia Maejima foi eleita presidente, e será a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário paranaense. Durante o primeiro discurso, Maejima pregou união e diálogo institucional.

Mais eleitos

Também foram eleitos para a cúpula: o des. Hayton Lee Swain Filho como 1º vice-presidente; o des. Fábio Haick Dalla Vecchia como 2º vice-presidente; o des. Fernando Wolff Bodziak como corregedor-geral da Justiça; e a desa. Ana Lúcia Lourenço como corregedora. O novo ouvidor-geral será o des. Ruy Alves Henriques Filho e o ouvidor será o des. José Américo Penteado de Carvalho.

Emendas

A Consultoria do Senado emitiu uma nota técnica informando que o projeto para criar regras para as emendas de congressistas não atende a “praticamente nenhuma” das exigências feitas pelo STF. De autoria do deputado Rubens Pereira Jr. (PT), o projeto já foi aprovado pela Câmara e deve ser votado pelo Senado nessa quarta-feira (13).