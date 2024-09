FIEP celebra os 80 anos desempenhando papel crucial na economia do Paraná

Os 80 anos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) foram comemorados na noite desta terça-feira (03), na Assembleia Legislativa do Paraná. A celebração do aniversário da entidade, com representação crucial no setor industrial paranaense, foi marcada pela entrega de uma homenagem especial – um diploma de Menção Honrosa, iniciativa dos deputados Fabio Oliveira (Podemos), presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, e Luiz Fernando Guerra (União), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.

Na ocasião, o presidente do Sistema Fiep, Edson José de Vasconcelos, foi também agraciado com uma Menção Honrosa como forma de reconhecimento ao importante trabalho, e exemplar dedicação à frente da instituição, considerada elo fundamental entre o setor produtivo e o Estado. Ele agradeceu a distinção, lembrando que a Fiep foi fundada na década de 40 e, desde então, tem trabalhado para promover a indústria paranaense, oferecendo apoio, orientação e serviços para as empresas do setor. Vasconcelos destacou os posicionamentos firmes em questões como infraestrutura, tributação, segurança jurídica, comércio exterior e políticas públicas que são uma marca da Federação. Lembrou que a entidade sempre esteve presente em todos os momentos em que a indústria cresceu e se fortaleceu no Paraná. “É uma alegria celebrar os 80 anos. Vamos continuar como uma entidade forte e visionária, pronta para enfrentar os desafios futuros e continuar contribuindo para o crescimento e a prosperidade da indústria e do estado”, declarou.

Compromisso com o futuro

“Essa é uma justa homenagem a Fiep, que ao longo de toda a história esteve sempre comprometida com o desenvolvimento, o crescimento do Paraná”, afirmou o deputado Alexandre Curi (PSD), primeiro-secretário da Assembleia, ao parabenizar a Federação pelas oito décadas de atuação. Segundo ele, a Federação tem uma trajetória exemplar e se transformou num pilar essencial no apoio e no crescimento do setor, ajudando a moldar o futuro econômico estadual. Curi lembrou ainda que a entidade representa com excelência a voz das empresas, promovendo o avanço tecnológico, a capacitação profissional e a responsabilidade social, mantendo, permanentemente, um amplo e produtivo diálogo com o Poder Legislativo.

Para os proponentes da cerimônia, aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais, esse momento de reconhecimento da atuação da Fiep em prol da comunidade paranaense, do seu compromisso com o futuro da indústria, é essencial. Ambos enfatizaram que a entidade é referência nacional, sempre defendendo e representando os interesses dos diversos segmentos junto aos setores público e privado do estado, promovendo e defendendo o desenvolvimento sustentável do Paraná. Assim como Curi, Oliveira e Guerra sublinharam, por diversas vezes, que ao longo dessas oito décadas, a Federação tem contribuído significativamente para o crescimento e a inovação na indústria local, ajudando a criar um ambiente competitivo e dinâmico.

De acordo com o deputado Fabio Oliveira, “a Fiep é uma força extraordinária que transformou o Paraná num dos maiores polos industriais do país”. “A grandeza da Fiep se traduz não só em tempo de existência, com oito décadas de fundação, mas principalmente em números. Seus 108 sindicatos filiados não apenas representam interesses, mas dão voz a uma indústria que gera mais de um milhão de empregos diretos, sustentando famílias, alimentando sonhos e construindo um futuro para milhares de paranaenses”, frisou. O deputado Luiz Fernando Guerra, igualmente, enalteceu o trabalho realizado pela Federação classificando-o como essencial, fundamental para o desenvolvimento do Paraná: “A Fiep é um elo fundamental para o desenvolvimento do Paraná”. “Ela chega aos seus 80 anos comprovando o papel fundamental na defesa dos interesses do setor, que hoje é essencial para o avanço econômico, social e tecnológico do estado”, enfatizou. “São oito décadas de dedicação aos paranaenses, atuando de forma exemplar na representação e fortalecimento das indústrias locais, contribuindo para o crescimento sustentável de diversos setores industriais e, principalmente, impulsionando o desenvolvimento do Paraná que tanto nos orgulha”, reiterou Guerra.

Mais de 100 sindicatos filiados

Considerada referência na defesa dos pleitos do setor, a Fiep foi fundada em 18 de agosto de 1944. Atualmente representa 37 segmentos industriais em atividade Paraná, totalizando quase 76 mil empresas. Esta força industrial é representada pelos 108 sindicatos filiados à Fiep – sendo 99 de base estadual, 8 de base nacional e 1 de base interestadual. As empresas geram mais de 1 milhão de empregos diretos, sendo responsáveis por boa parte da renda e das riquezas produzidas no estado. A indústria paranaense movimenta R$ 130 bilhões anualmente, o que representa 27,4% do Produto Interno Bruto estadual. O parque fabril estadual é o quarto principal do país, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, o setor industrial ocupa o primeiro lugar nas produções de carne de frango e de tilápia, além de madeira para papel e celulose e produtos de madeira. Já nas produções de suínos, leite, veículos, celulose e papel e produtos de base florestal, o estado é o segundo maior fabricante do país. Entre as exportações, o setor é líder nacional das vendas de carnes e de madeira serrada e compensado para outros países.

Além das entregas das Menções Honrosas, outro momento especial evidenciou, durante a sessão solene, a importância da Federação: o empresário Fábio Germano, presidente do Sindicato da Indústria de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica, Louça e Porcelana no Paraná (Sindilouça) fez a entrega de uma peça produzida, exclusivamente, em celebração ao aniversário de 80 anos da Fiep. Ele afirmou que a iniciativa, além de homenagear a Federação, tinha a finalidade de ressaltar a diversificação e a excelência da indústria paranaense.

A cerimônia, realizada no espaço do Plenário Deputado Waldemar Daros, foi prestigiada pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Ricardo Arruda (PL); pelo deputado federal e secretário Ricardo Barros, da Indústria, Comércio e Serviço; pelo desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, representando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR); pelo presidente interno da Federação da Agricultura do Estado (FAEP), Ágide Eduardo Meneguette; pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; pelo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antonio Deggerone; por inúmeras outras lideranças do setor industrial, empresários e representantes de diversas entidades do setor produtivo. Contou ainda com a participação da Banda de Música da Polícia Militar do Estado do Paraná, sob a regência do maestro Subtenente Airton.

Fonte: Alep