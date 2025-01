Eleições para nova Mesa Diretora da Câmara e do Senado serão realizadas no dia 1º de fevereiro

Está marcada para um sábado, dia 1° de fevereiro, a eleição do novo presidente do Senado Federal e dos demais integrantes da Mesa da Casa para a 57ª Legislatura. O início da primeira sessão preparatória, na qual será eleito o presidente, está marcado para as 10h. Em seguida, às 11h, deverá ocorrer a segunda reunião, para a eleição dos demais integrantes. Os mandatos são de dois anos.

Apesar de faltarem mais de 15 dias para a eleição, as articulações e composições entre os senadores deverá levar o senador Davi Alcolumbre (União Brasil) à presidência. Ele já presidiu o Senado Federal entre 2019 e 2021, sendo sucedido pelo atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD).

Na segunda-feira (3) de fevereiro, já sob a direção da nova Mesa, serão abertos os trabalhos legislativos do Congresso Nacional. A sessão solene que abre o ano legislativo é feita com a participação de representantes dos Três Poderes. Além das mensagens dos presidentes da Câmara e do Senado, também serão lidas uma mensagem do Executivo (pelo presidente da República ou por um representante) e uma do presidente do Supremo Tribunal Federal, representando o Judiciário.

Câmara dos Deputados

A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados também será realizada no dia 1° de fevereiro. O mandato é de dois anos e, para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação (257) ou ser o mais votado no segundo turno. O início da primeira sessão preparatória, na qual será eleito o presidente, está marcado para as 16 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. O próximo presidente irá suceder o atual presidente Arthur Lira (PP).

Os deputados Hugo Motta (Republicanos) e Pastor Henrique Vieira (Psol) são, até agora, os dois deputados que se declararam oficialmente como candidatos à presidência da Câmara.

Hugo Motta é médico e foi eleito deputado federal pela primeira vez em outubro de 2010. Ele é titular da Comissão de Finanças e Tributação. Em 2015, foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou denúncias de corrupção na Petrobras e, em 2023, foi relator da PEC dos Precatórios, que limitou o valor de despesas anuais com precatórios. É autor de 32 projetos de lei e de 18 propostas de emenda à Constituição.

Henrique Vieira é ator, poeta, professor e pastor da Igreja Batista. Tem 37 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Integrou a CPI que investigou os atos golpistas de 8 de janeiro. Já foi vice-líder do governo e integrante de diversas comissões na Casa. É autor do Projeto de Lei 2753/24, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de aulas de prevenção a abusos sexuais.

Conheça a Mesa Diretora da Câmara

A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado. A Mesa é composta pela Presidência (presidente e dois vice-presidentes) e Secretaria — formada por quatro secretários e quatro suplentes.