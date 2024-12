“Desidratada” e aprovada na Câmara, PEC dos gastos vai para análise no Senado

Com as “emendas Pix” depositadas, em cerca de duas horas e meia após a votação em primeiro turno, os deputados federais aprovaram ontem (19) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do pacote de corte de gastos obrigatórios do governo. O placar do segundo turno foi de 348 votos favoráveis e 146 contrários. No primeiro turno, foram 354 votos a favor, 154 contra e duas abstenções. A matéria será encaminhada para análise do Senado.

Por ser uma proposta de mudança na Constituição, a proposta do governo tinha que ser aprovada em dois turnos pela Câmara. O texto precisava de 308 votos, três quintos dos 513 deputados, para passar. A discussão em segundo turno começou após o plenário rejeitar dois destaques. Um destaque do PSOL buscava retirar as mudanças no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Outro destaque, relativo ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) foi rejeitado por unanimidade porque o tema será discutido em projeto de lei.

A PEC traz mudanças no abono salarial e no Fundeb, além de prorrogar a DRU (Desvinculação das Receitas da União). A proposta também abre caminho para a votação do projeto que limita os supersalários do funcionalismo público.

Desidratação

Para evitar a derrota da PEC, o governo concordou com que o relator do texto na Câmara, Moses Rodrigues (União Brasil-CE) enfraquecesse as verbas que podem ficar fora do teto de supersalários de R$ 44 mil. O texto original previa que uma lei complementar tratasse as verbas autorizadas a ficar fora do teto. Agora, o tema será regulamentado por meio de uma lei ordinária, que exige maioria simples.

Além disso, os parlamentares também blindaram emendas obrigatórias contra bloqueios, afrouxaram o comando para combater supersalários, derrubaram boa parte das mudanças no BPC e excluíram a medida que permitiria à União reduzir os repasses futuros ao FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal). Além disso, o governo garantiu a liberação de R$ 5 milhões em emendas extras para cada parlamentar.

Técnicos ouvidos pela reportagem ainda não têm leitura clara se o impacto esperado pelo governo de R$ 71,9 bilhões em dois anos ainda será mantido. Contudo, apenas a derrubada das alterações no FCDF tem impacto de R$ 2,3 bilhões, sem contar as demais “desidratações”.