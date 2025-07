Comissão aprova projeto que institui política de sistema de informações sobre violência contra a mulher

Curitiba - A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu nesta segunda-feira (30), no Auditório Legislativo, e aprovou cinco projetos de lei. O destaque da reunião foi a aprovação do Projeto de Lei 673/2019, que institui a Política do Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher no Paraná.

Sistema integrado de combate à violência contra a mulher

Segundo a justificativa do projeto, o objetivo é criar um sistema unificado de dados, promovendo a integração entre atendimentos e bancos de dados relacionados à violência contra a mulher. A proposta também visa fomentar a formulação de políticas públicas e permitir a realização de estudos e pesquisas sobre o tema.

O projeto é de autoria dos deputados Professor Lemos (PT), Ana Júlia (PT) e Mabel Canto (PP) e foi aprovado por unanimidade na Comissão.

Outros projetos aprovados

Durante a mesma reunião, também foram aprovadas outras proposições relevantes: