'CPI do Abuso' sai do papel e trabalhos iniciam nesta sexta

Cascavel e Paraná - Com os membros oficialmente definidos, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará possíveis irregularidades em processos administrativos envolvendo casos de abuso sexual cometidos em Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e escolas municipais deverá iniciar seus trabalhos ainda nessa sexta-feira (27), na Câmara de Cascavel . A definição dos membros ocorreu após publicação do Ato da Presidência 55/2025, ontem (26).

Foto: Assessoria CMC

Apenas dois vereadores que originalmente assinaram o requerimento da CPI aceitaram integrar a Comissão – Everton Guimarães (PMB) e Dr. Lauri (MDB). Parlamentares como Rondinelli Batista (Novo), Edson Souza (MDB), Policial Madril (PP), Fão do Bolsonaro (PL) e Bia Alcantara (PT), embora tenham apoiado a abertura da investigação, não irão participar diretamente dos trabalhos da CPI.

Próximos Passos da CPI

Após a definição interna dos cargos e do cronograma, a CPI deverá avançar com reuniões preliminares já previstas para a próxima semana, quando poderão ocorrer as primeiras convocações para depoimentos e coleta de informações relativas ao caso.

Possíveis Convocados para Depoimento

Concocações Nos bastidores, alguns dos nomes ventilados para prestar depoimentos são do ex-prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos (PL), prefeito de Corbélia, Thiago Stefanello, que ocupava o cargo de Chefe da Casa Civil de Cascavel, Cletirio Feistler, Controlador-Geral do Município, Marcia Baldini, secretária de Educação, entre outros servidores que tiveram contato diretamente com o procedimento administrativo que culminou com a abertura da CPI.