Informe da Redação

Os partidos Solidariedade e PRD (Partido da Renovação Democrática) anunciaram a formação de uma federação partidária para atuação conjunta no País. A federação tem uma bancada de dez deputados federais (cinco de cada partido), mas nenhum do Paraná. Na Assembleia Legislativa do Paraná, o Solidariedade tem três deputados: Alisson Wandscheer, Marli Paulino e Samuel Dantas. O PRD não tem parlamentares na Alep.

Além da mudança de números de deputados federais, a quantidade de cadeiras também irá aumentar na Assembleia Legislativa do Paraná , já que a Constituição define o número de deputados estaduais com relação às bancadas federais. Assim, a Alep terá 55 cadeiras a partir de 2026.

O Estado do Paraná , que atualmente tem 30 deputados federais, passará a ter mais um, elevando o número para 31. Dos três senadores paranaenses, Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sergio Moro (União Brasil) votaram contra o aumento no número de deputados; Flávio Arns (PSB) não votou por estar em licença médica.

Cascavel e Paraná - Após as eleições de 2026 a Câmara dos Deputados terá 531 deputados federais, 18 a mais que os atuais 513. É o que determina projeto de lei complementar aprovado pelos senadores, com 41 votos favoráveis e 33 contrários. O texto também estabelece que a criação e a manutenção dos novos mandatos não poderão aumentar as despesas totais da Câmara entre 2027 e 2030. O projeto volta agora para análise da Câmara, pois o Senado votou por retirar parte do texto que já havia sido aprovado pelos deputados.

Precatórios

Todos os Tribunais Regionais Federais do país terão 15 dias para fazer o levantamento de precatórios irregularmente expedidos, antes do trânsito em julgado. A determinação do pente-fino é do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques. Caso seja constatada a emissão irregular de precatórios, a presidência ou as próprias corregedorias dos TRF’s deverão cancelá-los imediatamente.

TRE itinerante

Na próxima quarta-feira (2), a partir das 14h, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizará a 4ª edição do projeto Sessão Itinerante em Toledo. A iniciativa visa aproximar a Corte Eleitoral do Paraná da sociedade, tornando o julgamento das ações eleitorais mais objetivo e acessível para a população. Estarão presentes o presidente do TRE, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e os desembargadores que compõe a Corte.

No STF?

A Advocacia-Geral da União divulgou nota negando haver uma determinação do governo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter o aumento em alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O decreto presidencial sobre a medida foi derrubado na quarta-feira (25) pelo Congresso.

Sanepar

A partir da próxima terça-feira (1°) a Sanepar nas cidades de Cascavel, Corbélia e Matelândia, passam a atender em novos horários. Em Cascavel, as unidades passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, sem intervalo para almoço. O atendimento no distrito de Juvinópolis permanece inalterado: das 11h às 12h. Em Corbélia e Matelândia os expedientes serão das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, também de segunda a sexta-feira.