LDO 2026 e Segurança Pública são destaques na programação da Assembleia

Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná aprofunda, na próxima semana, o debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 e também sobre questões relacionadas à segurança pública, com dois eventos e três projetos de lei sobre o tema. A programação também conta com audiências públicas, sessões plenárias, além de reuniões de comissões e blocos temáticos.

A LDO será debatida na próxima terça-feira (1º), a partir das 9h30, no Auditório Legislativo. A norma estabelece as metas e prioridades do Estado para o próximo exercício fiscal e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para 2026, a proposta estima uma receita de R$ 82,9 bilhões, com previsão de R$ 6,6 bilhões em investimentos.

Segundo o proponente e presidente da Comissão de Orçamento, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), técnicos da Secretaria da Fazenda apresentarão, na audiência pública, dados referentes aos questionamentos levantados pelos parlamentares. Também haverá a apresentação de emendas, que somam 161 proposições.

O livro “Liberdade Sindical no Estado Constitucional Cooperativo – Liberdade Objetiva e Subjetiva no Contexto da Autonomia das Organizações Sindicais”, será lançado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, na terça-feira, às 11h30. Escrito pela advogada Andréa Arruda Vaz, a obra propõe uma releitura do sindicalismo no Brasil sob a perspectiva do Estado Constitucional Cooperativo, teoria desenvolvida pelo constitucionalista alemão Peter Häberle. A iniciativa do evento é do deputado Adão Litro (PSD).

Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo promove dois cursos na próxima semana. Na terça-feira, às 9 horas, no Plenário, o tema abordado será Técnica Legislativa e Processo Legislativo. Na quarta-feira, a programação conta com o curso de Comunicação do Parlamento Universitário, também às 9 horas, mas no Plenarinho. O objetivo é oferecer instrumental teórico e prático a estudantes de Comunicação interessados em conhecer o cotidiano dos assessores de imprensa que acompanham parlamentares, bem como dos profissionais que realizam a cobertura institucional da Assembleia Legislativa.

Agricultura urbana

Com o objetivo de promover o diálogo entre o poder público, a sociedade civil, agricultores e especialistas sobre os desafios e potencialidades da produção de alimentos nas cidades, o deputado Goura (PDT) realiza a audiência pública “Políticas Públicas de Agricultura Urbana e Segurança Alimentar”. Segundo o parlamentar, a agricultura urbana tem se mostrado uma ferramenta estratégica para enfrentar a insegurança alimentar, promover o acesso a alimentos saudáveis e estimular práticas sustentáveis nos centros urbanos, além de gerar emprego e renda. O evento será na quinta-feira, às 14 horas, no Auditório Legislativo.

Segurança pública

Duas cerimônias vão reconhecer a contribuição de profissionais da segurança pública aos paranaenses. Na quarta-feira (2), uma sessão solene celebra os 112 anos da Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar do Paraná (EsFAEP-PMPR). Representantes da corporação serão recebidos no Plenário por iniciativa do deputado Soldado Adriano José (PP), às 14 horas.

Para encerrar a semana, o deputado Ricardo Arruda (PL) homenageará os servidores do Disque-Denúncia 181 da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná e os militares das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 32º Batalhão de Polícia Militar. A solenidade será na sexta-feira, às 11 horas, no Plenário.

Sessões plenárias

Duas sessões plenárias estão marcadas para a próxima segunda-feira (3), uma ordinária e uma extraordinária. Dos oito projetos em pauta, três tratam de temas relacionados à segurança pública. Um deles é o projeto de lei complementar 7/2025, que cria gratificação por encargo de curso ou concurso, regulamenta a concessão de bolsas e altera a Lei Complementar nº 250/2023, responsável pela criação da Fundação de Apoio à Atividade de Segurança Pública do Paraná (FAASP).