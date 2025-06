Toledo participa da reunião do Conselho de Presidentes do POD

Foz do Iguaçu - O novo presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), Alci Rotta Júnior, tem realizado reuniões periódicas do Conselho de Presidentes com o objetivo de alinhar assuntos estratégicos. O terceiro encontro dos ex-dirigentes foi na sede da Acifi, em Foz do Iguaçu, sendo que a próxima será em Toledo.

“É um momento de atualização dos assuntos do programa. De estabelecer os próximos passos e também analisar o que aconteceu nos últimos meses”, comenta Alci Rotta. Na avaliação do presidente do POD, a adesão tem sido muito boa “e vamos manter essa programação”, completa.

Neste encontro em Foz do Iguaçu, os ex-dirigentes debateram sobre a educação. “O objetivo é a gente cada vez mais melhorar a base educacional da região Oeste”, antecipa Alci Rotta.

O prefeito de Toledo, Mario Costenaro, foi o primeiro presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento e faz questão de participar das reuniões do Conselho de Presidentes por acreditar na proposta do associativismo e em discutir pautas comuns ao Oeste do Paraná.