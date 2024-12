Coluna Esplanada

Rui Costa, chefe da Casa Civil do Palácio, balançou o quadril com a esposa e amigos juízes, desembargadores e empresários na festa de 60 anos de Paulo Carletto, o rei dos ônibus na Bahia. Foi no sábado no Teatro L’Occitane de Trancoso. Carletto é muito ligado ao PT, irmão do ex-deputado federal Ronaldo Carletto. Foi Paulo quem ciceroneou Lula e Janja na sua casa na praia na Ponta do Camarão, em Caraíva (BA).

A internação de Lula da Silva acendeu um alerta dentro do PT de que o partido não tem ninguém à altura dele para uma eventual substituição no mando da legenda da noite para o dia. Lula é único – e não fez questão de deixar ascender alguém além dele. Fernando Haddad cambaleia, Gleisi Hoffmann é considerada fraca, assim como Edinho Silva e Camilo Santana. José Dirceu pode ascender novamente na vitrine nacional. A conferir.

Finanças definida A volta de Vinicius Boza para o comando da Cohavel no Governo Renato Silva, a partir de janeiro de 2025, anunciada ontem (17), já era esperada. A grande novidade do dia e o fim do ministério é o novo titular da Secretaria de Finanças. Para esta pasta chave da administração municipal, Renato Silva […]

A região Oeste do Paraná, historicamente prejudicada pela concessão do antigo Anel de Integração, enfrenta novamente o risco de ser penalizada na nova concessão das rodovias estaduais. Segundo apurado, o Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias recebeu apenas uma proposta apresentada pela empresa EPR, durante o último leilão rodoviário de 2024, […]

Pedágio: EPR terá “voo solo” no leilão do Oeste e Sudoeste

Mais de 2 mil famílias celebraram o mês de outubro com dinheiro extra em caixa. Os produtos de capitalização da Brasilcap distribuíram cerca de R$ 4,8 milhões em prêmios a 2.180 clientes sorteados. Destaque para o Ourocap, que pagou R$ 4,36 milhões em prêmios. Os Estados com mais ganhadores foram São Paulo (668) premiados; Minas (211), Santa Catarina (150), Paraná (145), e Bahia (150).

Transparência

O Senac Tocantins oficializou a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em Palmas. A ferramenta digital é um avanço na desburocratização dos serviços e um case nacional de transparência administrativa. A 1ª a implementar foi o Senac-DF, em julho de 2023, e chamou a atenção para outras entidades pela eficiência do sistema. A plataforma nasceu na TI do TRF-4, que a cedeu para o sistema S.

UTIs aéreas

O Governo de Minas estreou mais dois helicópteros da Helibras, para a Secretaria de Saúde do Estado, um investimento de R$ 160 milhões. Superequipados como UTI aérea e de salvamento, são os primeiros de cinco pás (hélices superiores) para o setor público no Brasil. Serão operados pelo Batalhão de Operações Aéreas, a serviço do Suporte Aéreo Avançado de Vida, para resgates e também transporte de órgãos.

ESPLANADEIRA

#Milena Palumbo é nomeada CEO da multinacional francesa GL events para a AL .#SA aponta crescimento de 8,7% no setor varejista. #Banda Yahoo anuncia turnê no Japão em 2025 .#Arklok firma parceria com Motorola para soluções de comunicação e produtividade. #Rendimento/pay amplia rede de acesso ao Pix internacional para 25 mil pontos. #Magnum Tires entra no estudo Marcas na Oficina como destaque em SP e Nordeste.