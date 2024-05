Audiência pública: Finanças presta contas do primeiro quadrimestre

A arrecadação do Município de Cascavel no primeiro quadrimestre de 2024 ficou em R$ 657,3 milhões. Os números foram apresentados na manhã desta quarta-feira (29) pelo secretário de Finanças, Edson Zorek, durante audiência pública na Câmara de Vereadores. Participaram da apresentação o diretor do Departamento do Tesouro Municipal, Ildo Belim, e a encarregada da Divisão de Execução Orçamentária, Sônia Klann.

A apresentação das metas fiscais e execução orçamentária estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Impostos, taxas e contribuições de melhoria totalizaram R$ 218,3 milhões. As principais receitas municipais foram o ISSQN (R$ 70,6 milhões), IPTU (R$ 64,7 milhões) e Taxa de Coleta de Lixo (R$ 29,8 milhões).

Já as transferências correntes totalizaram R$ 422,8 milhões. As principais transferências foram a cota-parte do IPVA (R$ 91,8 milhões), Fundeb (R$ 85,4 milhões) e a cota-parte do ICMS (R$ 83,5 milhões). Neste quadrimestre, também houve um repasse no valor de R$ 59,6 milhões feitos pela Sanepar.

Despesas

De janeiro a abril, foram empenhados R$ 697,2 milhões. A Secretaria de Educação teve despesas de R$ 186,7 milhões. O Fundo Municipal de Saúde já teve empenhado o valor de R$ 204,8 milhões.

Fonte: Secom