Assembleia Legislativa recebe exposição de presépios natalinos

A Assembleia Legislativa do Paraná recebe, de 9 a 11 de dezembro, uma exposição de presépios natalinos que incorporam elementos das cidades de origem dos artesãos.

Além disso, a abertura da mostra, proposta pela deputada Cloara Pinheiro (PSD), ocorreu nesta segunda-feira (9). O evento celebra o encerramento de um projeto da COOPArte, que capacitou artesãos de diversas cidades do Estado.

A exposição é aberta ao público e destaca influências de locais como Araucária, Adrianópolis, Agudos do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Contenda, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Pinhais, Piên, Pontal do Paraná e Quitandinha.

Força do artesanato

Entretanto, a deputada Cloara Pinheiro destacou que a exposição demonstra a força transformadora do artesanato, que, além de ser um trabalho manual, é uma ferramenta de empreendedorismo e preservação cultural. “Cada presépio reflete as características das cidades, e a Assembleia é o lugar ideal para essa exposição. Estamos valorizando os artesãos do Paraná, com objetos de arte que representam a vida e o amor. Este é apenas um exemplo do que faremos no próximo ano com a Procuradoria da Mulher”, afirmou.