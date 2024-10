Alexandre Curi destaca que vitórias nas grandes cidades reforçam o protagonismo do PSD no Paraná

Por Jadir Zimmermann, ADI-PR

Nas eleições municipais de 2024, o PSD consolidou sua liderança nacional elegendo o maior número de prefeitos. A liderança que a sigla conquistou já no 1º turno foi confirmada após o fim das apurações neste domingo (27) em 2º turno.

Essa é a primeira vez em ao menos 20 anos que o MDB é superado por outra legenda em total de prefeituras pelo país. O terceiro lugar ficou com o PP.

No Paraná o domínio do PSD foi ainda mais evidente. Foram eleitos prefeitos do partido em 162 municípios no 1º turno e, no último domingo (27), os dois maiores colégios eleitorais do Estado, Curitiba e Londrina, também elegeram seus correligionários, chegando a 164 prefeitos dos municípios paranaenses. Somados a 93 prefeitos eleitos por outras legendas e que contaram com o PSD em suas coligações, 257 dos 399 municípios serão administrados por aliados do governador, o equivalente a 64,4% das cidades.

Em entrevista à ADI-PR, o deputado Alexandre Curi, próximo presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou a força do partido, que sai destas eleições mais fortalecido e preparado para os desafios futuros. Para Curi, a atuação direta do governador Ratinho Júnior e a mobilização dos prefeitos da região metropolitana foram fundamentais para os resultados obtidos neste segundo turno em Curitiba e Londrina.

Além do desempenho nas urnas, a liderança estadual do PSD aponta para um cenário promissor em 2026. Segundo Curi, o partido, que já administra as principais cidades e possui grandes lideranças na Assembleia e ainda no Executivo estadual, está para avançar mais. O deputado destacou o papel de Eduardo Pimentel, prefeito eleito de Curitiba, como peça-chave na virada do segundo turno, que trouxe ao PSD a oportunidade de continuar o projeto de desenvolvimento e diálogo no Paraná.

ADI-PR: Deputado, como o senhor avalia o desempenho do PSD nas eleições deste ano?

Alexandre Curi: Uma avaliação muito positiva do PSD no Paraná. No Brasil, o maior número de prefeituras, são 876 prefeituras. E aqui no Paraná, disparado, o partido que fez o maior número de prefeitos e prefeitas.

ADI-PR: E em relação ao resultado específico nas principais cidades do estado?

Alexandre Curi: Este domingo, contou uma vitória consagradora nas duas maiores cidades do Paraná: na capital, Curitiba, com Eduardo Pimentel; e na maior cidade do interior, Londrina, com o deputado estadual Tiago Amaral. O PSD sai muito fortalecido, vai administrar as principais cidades do estado do Paraná. Isso é muito bom, pois permite a continuidade desse diálogo que o governador tem com os prefeitos do Paraná. Meus cumprimentos aqui ao governador Ratinho Júnior, nosso presidente estadual do PSD, e a todos os deputados estaduais e federais que tiveram uma participação muito importante. Mais uma vez, o PSD do Paraná sai muito fortalecido.

ADI-PR: Após o resultado em Curitiba, o governador disse que as urnas trouxeram um recado. Qual é a sua interpretação sobre essa declaração?

Alexandre Curi: Nós acompanhamos as eleições e vimos o posicionamento do governador, que, para mim, sai muito fortalecido desse processo eleitoral, não só pelo número de prefeitos e prefeitas que o PSD fez, mas também pela participação ativa do governador no segundo turno, tanto na eleição de Eduardo Pimentel, em Curitiba, quanto na eleição de Tiago Amaral, em Londrina.

ADI-PR: O senhor acredita que esse resultado de 2024 traz uma sinalização para 2026, especialmente no que diz respeito à renovação? A Câmara de Curitiba, por exemplo, passou por uma renovação expressiva.

Alexandre Curi: Observamos a influência das redes sociais e a presença de pessoas de fora do Paraná que vieram denegrir a imagem de nossas cidades. As redes sociais, infelizmente, não permitem o contraditório, pois não há direito de resposta. Fomos muito prejudicados por essas pessoas que utilizaram redes de desinformação e fake news, o que trouxe um grande prejuízo no primeiro turno, especialmente em Curitiba e Londrina.

ADI-PR: E o que foi feito para combater isso?

Alexandre Curi: Nós tivemos que nos reinventar e fizemos modificações no segundo turno. Nos debates com eleitores que dependem do serviço público da Prefeitura, nosso candidato, Eduardo Pimentel, deixou claro que respeitaria todas as ideologias e seria o prefeito de todos os curitibanos. Essa postura foi extremamente importante para a grande virada no segundo turno, garantindo uma vitória com ampla vantagem.