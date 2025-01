Alep: Promoveu a conscientização e apoiou campanhas através das cores

Paraná - A prática de iluminar monumentos e prédios públicos teve início com o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Seguindo esse conceito, surgiu o Novembro Azul, com o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

É importante conscientizar

Entretanto, com o tempo, associaram-se cores e laços a campanhas de conscientização em diversos meses do ano, abordando desde a saúde até temas como diversidade e direitos humanos. A Assembleia Legislativa do Paraná tem promovido ações relacionadas a essas campanhas, incluindo audiências públicas, sessões solenes, palestras, distribuição de materiais informativos e, claro, a iluminação do prédio com a cor correspondente ao mês.

A iluminação colorida na Assembleia é solicitada por deputados, órgãos públicos ou entidades representativas e organizada pela Diretoria Administrativa. Ao longo do ano, o prédio ganha diferentes cores para apoiar causas e eventos significativos. Exemplos incluem a iluminação rosa para o Outubro Rosa e o arco-íris no Dia do Orgulho LGBTQIA+, além de datas comemorativas e ações de conscientização sobre várias questões sociais.

Campanhas institucionais

Entre os exemplos de campanhas institucionais, destacam-se o “Janeiro Branco” para a saúde mental, o “Fevereiro Lilás” sobre doenças raras, o “Março Roxo” para a epilepsia, e o “Abril Verde” sobre segurança no trabalho. Em maio, a Assembleia adota o “Maio Amarelo“, voltado para a segurança no trânsito, e o “Maio Furta-Cor“, dedicado à saúde mental materna. O “Junho Violeta” alerta sobre violência contra idosos, e o “Julho Vermelho” e “Julho Dourado” promovem a doação de sangue e o cuidado com animais, respectivamente.

Agosto é um mês de múltiplas causas: o “Agosto Cinza” trata da prevenção de incêndios, o “Agosto Lilás” combate a violência contra a mulher, e o “Agosto Azul” foca na saúde do homem. O “Setembro Vermelho” apoia a doação de órgãos, enquanto o “Setembro Amarelo” promove a prevenção ao suicídio. O Outubro Rosa e o Novembro Azul, já tradicionais, continuam a mobilizar ações em prol da saúde.