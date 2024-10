Alep: Médicos do Paraná serão homenageados durante Sessão Solene

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma sessão solene em homenagem aos médicos do estado na próxima quarta-feira (30), às 19 horas, no Plenário Waldemar Daros. A iniciativa é do deputado Ney Leprevost (União), coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, que destaca a importância desses profissionais para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Leprevost ressalta que os médicos merecem reconhecimento e melhores condições de trabalho. A cerimônia simboliza o agradecimento da sociedade paranaense a esses profissionais que atuam com dedicação na saúde.

Mês do médico

Outubro é também o mês do “Dia do Médico”, celebrado em 18 de outubro, em homenagem a São Lucas, padroeiro da categoria. Durante o evento, médicos de diversas regiões do Paraná receberão diplomas de Menção Honrosa, indicados por entidades representativas.