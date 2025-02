Alep anuncia repasse de R$ 200 milhões para a construção de creches no Paraná

São R$ 2 bilhões para a pavimentação de cerca de mil quilômetros de estradas rurais, mais de R$ 1,7 bilhão em equipamentos e máquinas agrícolas, mais de R$ 1 bilhão para o financiamento de moradias populares do programa Casa Fácil, mais de R$ 700 milhões em pavimentação urbana para novas fases do programa Asfalto Novo, Vida Nova, e cerca de R$ 300 milhões para instalar iluminação em LED em todas as cidades do Estado.

“É um momento de muita alegria para todos nós. Porque para chegar até aqui houve um esforço gigantesco para aprovar muita lei para modernizar o Estado. Leis duras, muitas vezes impopulares, e quem me ajudou nisso foi a Assembleia. Em nenhum momento faltou da coragem de impor algumas leis que eram importantes para que a gente pudesse modernizar e ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil entre todos os Estados brasileiros”, agradeceu.

“Vimos aqui importantes anúncios, como a liberação de equipamentos rodoviários, casas populares, luz de LED em todas as cidades do Paraná, e eu gostaria também de anunciar, em nome dos nossos deputados e deputadas, que a Assembleia fará agora, nesse primeiro semestre, a devolução de R$ 200 milhões ao Poder Executivo. E o governador deve anunciar um grande volume de construção de creches, uma demanda dos prefeitos e prefeitas. Fico aqui extremamente feliz de poder estar vivendo esse momento histórico”, afirmou Curi.

Ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior e de dezenas de parlamentares e autoridades, o presidente Alexandre Curi disse que o Paraná está vivendo um momento extraordinário e que os deputados e deputadas também são protagonistas do grande desenvolvimento estadual.

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná irá repassar R$ 200 milhões ao governo do Estado ainda no primeiro semestre de 2025 para um grande programa de construção de creches. O anuncio foi feito pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD) , nesta sexta-feira (14), durante o Paraná Mais Cidades , evento organizado pelo Poder Executivo em Foz do Iguaçu , reunindo parlamentares, prefeitos, representantes das secretarias estaduais, de demais órgãos públicos. O montante reforçará o pacote de investimentos estimado em R$ 6 bilhões para a melhorar a vida dos paranaenses.

Recursos

O presidente da Assembleia pontuou que, nos últimos dois anos, o Poder Legislativo devolveu ao caixa do Estado um montante de R$ 832 milhões e explicou que os recursos são integralmente investidos nas cidades.

Este ano, Curi já anunciou uma série de medidas que vão economizar mais de R$ 500 milhões do orçamento anual e que também serão entregues ao Poder Executivo.

“Essa devolução reflete a responsabilidade fiscal da Assembleia Legislativa com o povo do Paraná. Esse valor representa a economia dos 54 deputados. Com os repasses ao Poder Executivo, garantimos a criação de projetos como ‘Asfalto Novo, Vida Nova’ e a construção de 300 creches em 258 municípios paranaenses. E agora um novo reforço a essa demanda tão importante dos municípios, que são as creches”, disse Alexandre Curi (PSD).

“E continuaremos trabalhando com transparência para garantir que o dinheiro público seja sempre utilizado da melhor forma possível”, acrescentou o presidente.

Evento

O Poder Legislativo marcou presença com dezenas de parlamentares no Paraná Mais Cidades, que reuniu lideranças de todos os municípios do Estado, com o objetivo de apresentar os programas do governo aos prefeitos que iniciam uma nova gestão em 2025.

Como parte do programa Assembleia Itinerante, de aproximação do Poder Legislativo com a população, um estande foi instalado para receber os participantes e no Centro de Convenções do Hotel Rafain.

Fonte: Alep