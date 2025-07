MPT-PR firma acordo com cooperativa após explosão que resultou em 10 mortes em Palotina

Palotina - O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Umuarama firmou um acordo com a empresa C. Vale Cooperativa Agroindustrial no âmbito de ação civil pública ajuizada após a explosão de um silo da companhia, em Palotina, na região Noroeste do Paraná, que resultou na morte de dez trabalhadores.

A tragédia, ocorrida em 2023, motivou investigações que identificaram falhas na gestão de riscos ocupacionais e na adoção de medidas adequadas de segurança.

Acordo entre MPT e C. Vale

Pelo acordo, a empresa compromete-se a implementar um programa estruturado de gerenciamento de riscos ocupacionais, com ênfase na prevenção de acidentes e na melhoria das condições de segurança. Os compromissos assumidos terão prazo total de 10 anos para cumprimento e abrangerão 10 unidades da C. Vale situadas nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná.

A atuação do MPT na condução do acordo, que contou com importante apoio da Justiça do Trabalho no processo de negociação e de homologação, teve como prioridade a promoção de medidas efetivas para fortalecer a segurança do trabalho e prevenir a repetição de tragédias semelhantes.