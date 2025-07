Policiais do Disque Denúncia 181 e da Rotam são homenageados na Assembleia

Curitiba - Policiais do Disque Denúncia 181 e das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) foram homenageados nesta sexta-feira (4), durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa partiu do deputado estadual Ricardo Arruda (PL), que ressaltou a importância de valorizar o trabalho silencioso e eficaz das forças de segurança pública.

“O Disque Denúncia 181 representa um trabalho gigante, que aproximou o povo da polícia. Por trás de um número de telefone, existe uma baita equipe preparada para combater o crime”, afirmou o parlamentar.

Arruda destacou que o serviço tem sido fundamental para a apreensão de drogas e armas e para a prisão de criminosos. Ele também enalteceu o trabalho da Rotam e da Polícia Militar do Paraná, reforçando o papel das instituições na manutenção da segurança no estado.

“A bandidagem tem que ser combatida com rigor. O estado que afrouxa, o crime toma conta. E aqui, felizmente, temos um governo que investe em segurança”, disse, ao citar o governador Ratinho Junior e o secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Paraná como referência em segurança pública

O deputado comparou os índices de segurança do Paraná com os de estados como Rio de Janeiro e Bahia, destacando os avanços locais:

“É lógico que ainda há crimes, mas o cenário é muito melhor do que no resto do país. Hoje em dia, é muito melhor morar no Paraná”, afirmou.

Reconhecimento fortalece trabalho da segurança

Durante a cerimônia, o tenente-coronel Walter Aguiar, chefe do Disque Denúncia 181, frisou a importância do reconhecimento ao trabalho da equipe: