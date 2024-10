O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos no 1º turno em todo o país: 886. Em segundo lugar, ficou o MDB, com 852. E em terceiro, o PP, 749 eleitos. Na sequência: UB (585), PL (531), Republicanos (431), PSB (306), PSDB (274), PT (260), PDT (150), Avante (136) e Podemos (128).

O 37º Show Rural Coopavel em Cascavel acontecerá entre os dias 10 a 14 de fevereiro de 2025, e as inscrições para a Feira de Artesanato e Feira da Agroindústria já estão abertas. Serão disponibilizadas até 40 vagas para expositores de agroindústrias da agricultura familiar e cinco vagas para agroindústrias rurais de pequeno porte com indicação ao Susaf/PR. As inscrições terminam dia 28 de outubro de 2024. O formulário para inscrição está disponível no IDR Paraná.

O futuro do Rio Logo após a reeleição de Eduardo Paes (PSD) à Prefeitura do Rio de Janeiro, um grupo de bolsonaristas defendeu a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Governo do Estado em 2026. Argumentam que a direita precisa de nome forte para a sucessão de Cláudio Castro (PL). Mas quem manda no […]

ADVOCACIA EMPREENDEDORA A OAB Cascavel lançou o Programa Advocacia Empreendedora, em parceria com o Sebrae/PR e a Escola Superior de Advocacia. As oficinas visam capacitar os advogados para o empreendedorismo, afinal, o escritório de advocacia é um negócio. Os participantes podem optar pela Jornada Essencial (iniciante) ou Avançada. As aulas serão ministradas por consultores do […]

O PSB do deputado Luciano Ducci ficará neutro no segundo turno em Curitiba. “Em nome do respeito aos eleitores curitibanos (…) a recomendação do partido é pela neutralidade”. “Nenhuma das candidaturas que concorre ao segundo turno assumiu compromisso com as propostas apresentadas no primeiro turno das eleições”.

Melhor opção

O PP vai apoiar Eduardo Pimentel (PSD) no segundo turno em Curitiba. “Eduardo Pimentel é a melhor opção. Vamos contribuir na campanha com o nosso time e com sugestões para a construção de uma Curitiba ainda melhor para todos. O que está em jogo é garantir que as conquistas dos curitibanos não retroajam”, disse a presidente municipal do partido, deputada Maria Victória. O apoio foi confirmado na reunião com o deputado Ricardo Barros, os vereadores da legenda Pier, Mauro Bobato, Nori Seto e Oscalino do Povo, o vereador eleito Lorens Nogueira, a ex-governadora Cida Borghetti e o advogado Diego Campos.

Quatro pesquisas

Quatro pesquisas registradas no segundo turno: Curitiba, Londrina e duas em Ponta Grossa. O Atlas Intel (PR-03464/2024) terá 1,2 mil entrevistas em Curitiba, margem de erro de 3% e divulgação no dia 14. O Cidade Participações (PR-03671/2024) fará 500 entrevistas em Ponta Grossa, margem de erro de 4,4%, e divulgação no dia 14. O Cidade fará pesquisa em Londrina (PR-08336/2024) com 600 entrevistas, margem de erro de 4% e divulgação no dia 14. O Multicultural (PR-02394/2024) fará 1.063 entrevistas em Ponta Grossa, margem de erro de 3% e divulgação no dia 13.

Reeleição e emendas

A Folha de S. Paulo aponta que dos 116 prefeitos mais beneficiados com emendas parlamentares, a reeleição alcançou 98%, só dois prefeitos desse grupo não tiveram sucesso. Nesta lista está o prefeito reeleito de Bituruna, Rodrigo Rossoni (PSDB), que recebeu R$ 83 milhões em emendas nos quatro anos, basicamente R$ 6.455,30 por eleitor. A quantia é 661% acima do valor médio do país. Em seu governo, 43% do valor das emendas foram do pai, o ex-deputado Valdir Rossoni (PSDB).