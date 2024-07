Paraná Faz Ciência

Estão abertas até 9 de agosto as inscrições de projetos para integrarem a Rede Clubes Paraná Faz Ciência. A iniciativa prevê a criação, ainda em 2024, de 200 clubes em escolas de educação básica da rede estadual de ensino. Serão cerca de 100 escolas de tempo integral (Escola Integral) em que o clube se integra à matriz curricular.

Ano letivo

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), o incentivo à ampliação das taxas de vacinação e as consultas públicas para o projeto Parceiro da Escola estão entre as novidades do segundo semestre letivo no Paraná. De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o Paraná será o primeiro e até então único estado brasileiro a utilizar ferramentas de IA para auxiliar no processo de aprendizagem do corpo estudantil.

Debate eleitoral

O primeiro debate eleitoral na televisão, em Curitiba, está marcado para o dia 8 de agosto, uma quinta-feira, com início marcado para as 22h15. A iniciativa é da TV Band Paraná. O debate vai ocorrer três dias após o encerramento oficial das convenções partidárias. A previsão é de que 10 candidatos participem do debate.

Insígnia Grã-Cruz

O governador Ratinho Júnior foi homenageado pelo Governo do Estado de Goiás com a Comenda da Ordem do Mérito de Anhanguera. A tradicional homenagem aconteceu na cidade histórica de Goiás. Ratinho Junior recebeu do governador goiano Ronaldo Caiado a insígnia Grã-Cruz, a mais alta condecoração.

Empório

Boa iniciativa. Maringá inaugurou o Empório da Agricultura Familiar, espaço de 500 metros quadrados, em que os pequenos produtores fazem a venda direta de mais de 3 mil itens, entre hortaliças e frutas in natura, doces, molhos, sucos, panificados e derivados de leite. O empreendimento da Central de Cooperativas da Região de Maringá é mais um canal de vendas para 600 produtores da região que participam ativamente da cooperativa.

Dissolução

O senador Sérgio Moro solicitou à direção nacional do União Brasil a intervenção e dissolução das executivas municipais de Maringá, Londrina, Francisco e Araucária. Moro também manifesta preocupação com as direções da sigla em outras 20 cidades. O senador argumenta o pedido “em razão da iminência das eleições municipais de 2024 e da necessidade de planejamento estratégico visando fortalecer o União Brasil do Paraná”.

Base aérea

A prefeitura de Cascavel já cedeu o terreno para a construção de uma base de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal no aeroporto de Cascavel. A base deve contar com espaço para avião, helicóptero e canil para os cães farejadores. Será um trabalho voltado para a região e o aeroporto é um ponto estratégico para o serviço, porém, ainda faltam definições importantes para que o projeto completo saia do papel.

Vagas de emprego

Sesc Cascavel Hotel Fazenda está com processos seletivos abertos para as seguintes vagas: Camareiro(a) – salário R$ 1.915,14, Cozinheiro(a) – R$ 2.061,85, Nutricionista – R$ 6.087,00, Técnico de Edificações – R$ 4.509,68, Técnico de Manutenção – R$ 2.785,66. Verifique os pré-requisitos no edital e inscreva-se no site do Sesc até o dia 31 de julho. Link: www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco/