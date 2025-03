Coluna Isto Posto: DEMOLIRAM... ACABOU

Cascavel - DEMOLIRAM…ACABOU

A área de saúde segue derrubando toda e qualquer esperança que possa animar a sociedade de um dia contar com cobertura, quer na área pública, quer na área privada. Nesta coluna, uma foto melancólica, publicada por nossos colegas do informativo Pitoco, registrando uma omissão de políticos e dirigentes em torno de algo inconcebível…a demolição de um hospital. Ali estava o prédio erguido, uma dimensão e estrutura física de hospital mesmo, os proprietários esperaram o tempo que lhes foi possível esperar para que políticos e dirigentes se pronunciassem sobe aquisição, todavia, a decisão foi por não “encampar a ideia de adquirir o imóvel” e, assim, um hospital, numa cidade que carece de atendimentos, recolhe-se à posição de apenas assistir a derrubada. O povo limitou-se a assistir “a derrubada de um hospital”, na cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, tendo “esse Município” aqui produzido deputados federais que nada fizeram para absorver aquele Próprio e Serviços em área que nem deveria possibilitar discussões e, sim, ações. E mais ainda: contava a cidade com um prefeito pretendendo postular a governança do Estado. E contamos em nosso Estado com uma Itaipu, nas mãos do Partido que está tanto na Presidência da República como no comando daquela Hidroelétrica que tem, nos últimos meses, distribuído dinheiro “aos punhados” a tantos seguimentos, mesmo aos mais absurdos, como já informamos. E lá há também “pendurado na diretoria”, até um Cascavelense. A que se prestam os cargos parlamentares federais sem nem numa hora dessas buscam a agir em favor do povo? Não se prestam nem mesmo – considerando-se a área como a da saúde – a iniciar uma ação que venha disciplinar os chamados planos de saúde que se anunciam com caixa suficiente até para comprar hospitais, mas sem limites em suas cobranças que mais esfolam a população do que prestam serviços. Nesse início de mês, por exemplo, as prestações dos planos precisam ser pagas…Alguém decidiu a liderar uma ação que venha aplicar algum benefício aos usuários que pagam, mas não usaram dos serviços da área no mês? Afinal é um dinheiro que foi…e se foi…foi. Não volta. E não compra nem esparadrapo. Nem sequer cogitam de algum bônus para “aqueles que pagaram, mas não usaram os serviços das chamadas operadoras”?? Nem um desconto no próximo “boleto-mordida”? Assim é que em “Saúde para o povo” o atendimento no SUS, sabe-se, é de espera até para cirurgias…um desastre – nos planos privados de saúde, paga-se muito caro e nem sempre há vagas…estando mais do que claro que essas regras “deles” precisam…exigem reparos, muitos reparos, pois, repete-se, paga-se uma exorbitância tornando-se esse circuito mais “um negócio” do que atendimento para seres humanos – e, a lamentar o drama de se ver um hospital montado – deixarem demolir havendo dinheiro público transbordando, principalmente no que se estabeleceu como “emendas para deputados gastarem… para eles mesmos”. Por fim, esse quadro da saúde e de nossa gente faz lembrar aquele trecho da música “Disparada” com Jair Rodrigues, daquele antigo Festival…aquele verso que a plateia gritava, berrava aplaudindo por citar e separar gado e “gente” e que diz:

– “Então não pude seguir

– Valente lugar tenente // De dono de gado e gente

– Porque gado a gente marca // Tange, ferra, engorda e mata