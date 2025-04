Coluna ADI pelo Paraná

Terminal de cruzeiros

Brasil - Paranaguá terá, em breve, um terminal exclusivo para cruzeiros, com o objetivo de impulsionar o turismo no Litoral do Paraná. O projeto, anunciado pelo governador Ratinho Junior, foi inspirado no PortMiami, o maior terminal de cruzeiros do mundo, visitado pelo governador durante missão internacional aos EUA. O terminal de passageiros, o primeiro da história do Porto de Paranaguá, deve ser concluído nos próximos meses.

Audiência pública

O Sistema Faep reuniu 700 fumicultores de 18 municípios do Paraná para uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta terça-feira (15), para discutir o Projeto de Lei 119/2023. A proposta visa obrigar a agroindústria a realizar a classificação do tabaco na propriedade, alterando as atuais regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura.

Proposta I

O deputado Tião Medeiros (PP-PR) teve dois projetos de lei incluídos na Agenda Legislativa do Agro 2025 da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A agenda foi lançada no plenário do Senado Federal, com destaque para o PL 1406/2024, que visa garantir tratamento isonômico nas relações internacionais e proteger as exportações brasileiras.

Proposta II

Outro projeto do deputado Tião Medeiros, o PL 4497/2024, propõe a prorrogação do prazo para a regularização fundiária de imóveis rurais em faixas de fronteira até 2030. A iniciativa busca dar mais tempo para a ratificação de títulos de imóveis que se encerraria em outubro de 2025.