Coluna Isto Posto

Nada mais causa surpresa no governo do PT. // Lula e o Itamaraty alegam (na cara dura) que não há dinheiro para custear os gastos com a busca do corpo da brasileira que morreu DE FRIO após acidente num vulcão na Indonésia, tendo ficado longo período abandonada. Se fosse a Janja, certamente toda a frota da FAB teria ido prá lá para regata-la. E certamente, dinheiro para buscar o corpo há – e como há – mas deve estar guardado em malas para viagens e gastos da Janja em vôos múltiplos pelo exterior ou para alguma outra que venha pedir asilo politico ao Brasil, como a corrupta ex-primeira dama do Perú, Nadina Heredia, que Lula ofereceu asilo político E QUE FOI BUSCADA EM AVIÃO DA FAB. Dá-lhe Lula…Se transformando num Mito, mas inverso ao do Bolsonaro.

Cascavel e Paraná - Peço desculpas pelo título (talvez usado pela primeira vez em jornalismo “como título”) – mas sou obrigado a usá-lo devido ao status no qual certos indivíduos colocaram o nosso Brasil e a expressão é essa: (“impublicável”- imagine o que estou pensando em volta dele)”. Curioso, não? Sei disso. Mas como classificar nossas circunstâncias atuais diante de situações construídas por indivíduos que, por exemplo, afirmam de público que “Governo não se disputa…Se toma” e permanecem incólumes, livres para seguirem praticando pregações vergonhosamente agressivas e contrárias ao bom senso democrático, ao mesmo tempo em que uma mulher simples (Uma cabeleireira) que, numa movimentação de protesto popular, entre milhares de manifestantes, é recolhida à uma prisão por ter usado batom numa estátua de rua ? E pasmem, mesmo aqueles que já pasmaram…”amassaram – esmagaram a coitada com 17 anos de cadeia!!!” Quantos devem levar os que roubaram de aposentados? De nossos idosos ? Cristo não vem mais.

E SAIBAM TODOS OS BRASILEIRO : O Jogador Paranaense Alexandre Pato surgiu nesse caso e se propôs a pagar todas as despesas para que a família da brasileira possa trazer o corpo para sepultamento aqui no Brasil. Lula, te mira no exemplo do PATO, um homem probo e que nem participa da área política desse Brasil que, segundo os números apurados, lamenta ter você como filho e mais ainda ter você na Presidência. E o que pensa a Gleisi – uma espécie de “dona” do PT sobre isso?? Como diz o gaúcho… “Está mais quieta que guri borrado”.

Donos de vasta – (grande – imensa) – Rede de supermercados), não empregar ao longo do tempo em que o patrimônio foi herdado, não criar, repito, um sistema interno e adequado de proteção, sem riscos, é porquê – está claro – “confia no sistema de violência dos seguranças que emprega”, ou seja, sistema composto de gente despreparada que chega até a matar inválido, com o golpe conhecido como “mata-leão”, para recuperar um chocolate.

MESA DE BAR

Primeiro: Perfume em contrabando…depois: “Mata-leão” na segurança”. Terceiro: “Vem aí…aguarde”!!

– Garçom…Mais uma gelada, por favor!!