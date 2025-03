Coluna ADI pelo Paraná

Segundo o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, o parque tecnológico se complementa a outros projetos voltados à inovação que estão sendo executados na UEL. “Será o primeiro parque tecnológico dentro de uma universidade estadual do Paraná, um grande complexo que vai fechar o ciclo completo do processo de inovação”, disse.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) será a primeira instituição de ensino superior estadual do Paraná a ter um parque tecnológico em seu campus. O prédio, de 2 mil metros quadrados, conta novamente com apoio da construtora A.Yoshii, que doou o projeto arquitetônico. O espaço fornecerá o suporte completo, desde a incubação até a fase de expansão das empresas, com infraestrutura moderna, laboratórios, mentoring e conexões com grandes empresas e investidores.

Paraná - A Assembleia Itinerante chega pela segunda vez em Paranavaí, nesta quarta-feira (12). A sessão solene está marcada para as 18h, na 53ª ExpoParanavaí . O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que aproximar a Assembleia Legislativa da população paranaense é prioridade. “Levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguimos ter mais contato com a realidade de cada região de nosso estado”, disse.

Paraná - A Associação Médica de Cascavel se uniu à campanha da Unimed Cascavel para arrecadar lacres e tampinhas e beneficiar entidades assistenciais. Desde 2014, a campanha visa promover a integração entre os colaboradores, cooperados, comunidade e o fortalecimento do relacionamento com fornecedores e clientes, por meio de um ato de solidariedade. “Todo mês fazemos […]

Paraná - O racismo no Brasil data de 1888 prá cá… Antes disso, ou seja, até a Princesa Izabel abolir a escravidão, o que existia era opressão, domínio sobre as pessoas negras que na verdade eram propriedades ambulantes. Um negro em uma casa ou fazenda era como o branco ter um animal doméstico. Assim, pois, […]

Vagas de emprego

A CCR Rodovias, concessionária que administra sete rodovias no Paraná, está com 456 vagas de emprego abertas na região norte do estado. O mutirão de emprego, que começou na segunda-feira (10) e vai até sexta-feira (14), oferece oportunidades nas áreas administrativa, operacional e de engenharia. Os interessados devem comparecer aos locais de entrevista com currículo e cópia dos documentos pessoais.

Vagas de emprego II

Municípios com oportunidade de emprego são: Sertaneja, Sertanópolis, Londrina, Cambé, Ibiporã, Tamarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Cambirá, Jandaia do Sul, Mandaguari, Ortigueira, Imbaú, Faxinal, Tibagi, Ipiranga, Ponta Grossa, Palmeira e Balsa Nova. Os candidatos precisam tem residência em municípios que estejam ao longo das rodovias BR-369, BR-373, BR-376 e PR-090, PR-170, PR-445 e PR-323.

Mulher no agro

Advogada do Paraná lidera movimento feminino no agronegócio. Natália Bittencourt, filha de produtor rural, inspira mulheres a assumirem protagonismo no campo. Coordenadora da Comissão de Mulheres de Terra Boa, ela busca fortalecer a participação feminina na gestão rural e impulsionar o desenvolvimento do setor.

Senac PR

O Senac Paraná oferece milhares de vagas em cursos on-line gratuitos para empresas e empreendedores. São 29 opções de cursos em áreas como gestão, vendas e inovação, disponíveis na plataforma Senac Empresas. A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento regional e a competitividade dos negócios locais.