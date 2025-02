Coluna ADI pelo Paraná

Força do agro

Paraná - Governador Ratinho Júnior anunciou uma série de investimentos no setor agropecuário durante a visita no Show Rural Coopavel 2025, que está ocorrendo em Cascavel. Entre eles, estão novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio e avanços nos Corredores Rodoviários Sustentáveis, com a ampliação da rede de abastecimento de gás natural e biometano.

Cidadão Alerta

O portal Cidadão Alerta visa fomentar a participação cidadã e a transparência na administração pública. O site oferece informações sobre direitos e deveres dos cidadãos, contribuindo para uma sociedade mais engajada e consciente sobre questões sociais e governamentais. Através dessa iniciativa, busca-se fortalecer a democracia e a cidadania ativa. Confira as notícias pelo site https://cidadaoalerta.org.br/.

Receita e sobra

A Coamo registrou em 2024 receita global de R$ 28,8 bilhões. A sobra líquida atingiu o montante de R$ 2 bilhões. Deste total, R$ 694 milhões serão distribuídos entre os 32 mil cooperados. Outros números: produção (8,024 milhões de toneladas), investimentos (R$ 1,202 bilhão), exportação (4,341 milhões de toneladas) e faturamento com exportações (US$ 1,878 bilhão).

Aprova Paraná

Estudantes selecionados pelo Aprova Paraná Universidades devem acompanhar atentamente os editais das instituições de ensino superior para garantir suas matrículas. O programa Aprova Paraná Universidades, iniciativa do Governo do Estado, reserva 20% das vagas nas universidades estaduais para estudantes da rede pública, com base na nota da Prova Paraná Mais. A Seed-PR orienta os estudantes selecionados a verificar periodicamente os sites das universidades.