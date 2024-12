Coluna ADI pelo Paraná

Segundo a nova lei, são cerca de R$ 2,1 bilhões reservados para obras em andamento e outras que ainda estão por vir . É o caso da construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral, as melhorias na PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, e a criação de um novo contorno que conectará a BR-116, na região Sul de Curitiba próximo a Fazenda Rio Grande, com a BR-476, em Araucária.

O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a lei orçamentária de 2025 que prevê uma receita total de 78,6 bilhões, valor 15% maior do que a peça orçamentária de 2024. Em valores, isso representa um acréscimo de R$ 10 bilhões de um ano para o outro. As despesas projetadas para 2025 incluem R$ 6,3 bilhões em investimentos, valor quase 60% maior do que em 2024. Além disso, o texto prevê R$ 40,6 bilhões em despesas com pessoal e encargos e R$ 23,6 bilhões de outras despesas correntes.

O Porto de Paranaguá recebeu nesta terça-feira (17), a atracação do navio Armonia, abrindo a temporada de cruzeiros no litoral do Paraná . Os roteiros serão operados semanalmente até o dia 31 de janeiro pela companhia de cruzeiros italiana MSC. O Armonia tem 275 metros de comprimento, 29 de largura e 54 metros de altura. A capacidade é para 2.520 passageiros e 780 tripulantes. Eles farão os trechos Las Palmas (Espanha) a Itajaí, Ilhabela a Itajaí e Buenos Aires (Argentina) a Itajaí.

Isenção O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a lei que isenta as motocicletas de até 170 cilindradas do IPVA. A isenção alcança 732 mil motociclistas. A lei também isenta do IPVA de ônibus, micro-ônibus, caminhões movidos exclusivamente a gás natural, veículos movidos a hidrogênio. Nos dois casos, a isenção vale até o dia 31 de […]

O presidente da Associação Médica de Cascavel, Dr. Cristiano Mroginski, esteve na última semana no Programa Gente Que Faz da TV Tarobá, falando sobre a entidade e a importância do associativismo. O presidente da AMC, também discorreu sobre o lançamento do livro, Nossa História – 55 anos da Associação Médica de Cascavel. A obra resgata […]

Pibão

Após crescer 0,63% no primeiro trimestre e 2,85% no segundo trimestre, o PIB do Paraná cresceu 4,11% no terceiro trimestre de 2024, o que representa R$ 177,8 bilhões, segundo dados do Ipardes. O desempenho da economia estadual ficou acima da média nacional, que variou 4%, de acordo com o IBGE. Os resultados foram puxados pelo setor de serviços, com expansão de 5,08%, devido ao bom resultado do comércio, e indústria, com crescimento de 4,59%. No acumulado dos últimos quatro trimestres, encerrado em setembro de 2024, o PIB do Paraná registra expansão de 3,18%, totalizando R$ 705,7 bilhões. Já no acumulado do ano, de janeiro até setembro de 2024, a economia estadual cresceu 2,42%, gerando R$ 542,5 bilhões.

De partida

Após 10 anos como parlamentar, o deputado Tiago Amaral (PSD) deixa a Assembleia Legislativa do Paraná para assumir o cargo de prefeito de Londrina. Amaral foi eleito no segundo turno, com mais de 140 mil votos, para administrar a segunda maior cidade do Paraná a partir do dia 1° de janeiro de 2025, quando toma posse. Com Tiago Amaral em Londrina. O segundo suplente, o ex-deputado Wilmar Reichembach (PSD), deverá assumir o cargo de deputado a partir de 2025.

De partida II

O deputado Douglas Fabrício também deixará sua cadeira no legislativo estadual para assumir o cargo de gestor municipal. Eleito prefeito de Campo Mourão com 27.781 votos, encerra um longo ciclo na Assembleia Legislativa do Paraná, iniciado em 2006. Estava em seu quinto mandato consecutivo, sendo o deputado com mais reeleições na região. Dr. Leônidas (CDN) deverá assumir a vaga de Douglas Fabrício.