Encerrou nesta segunda- feira (21) o prazo para registro das pesquisas de opinião pública referente ao 2º turno das eleições municipais de 2024. As regras sobre as pesquisas eleitorais estão previstas na Resolução nº 23.600/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a norma, as pesquisas feitas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia da votação, desde que o registro seja efetuado até cinco dias antes.

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (21) pela AtlasIntel indica que o candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), está com 51,4% das intenções de votos. A candidata Cristina Graeml (PMB) aparece com 43%. Os brancos e nulos são 4,8%, e 0,9% ainda não sabem em quem votar. Nos votos válidos, Pimentel tem 54,5% e Cristina tem 45,5%. O nível de confiança estimado é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.199 curitibanos de 14 a 19 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-00791/2024.

A partir desta terça-feira (22) até 29 de outubro, as eleitoras e eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, municípios em que haverá segundo turno nas Eleições 2024, não podem ser presos, conforme previsto no Calendário Eleitoral. São exceções casos de flagrante delito, crimes eleitorais, sentenças criminais condenatórias por crimes inafiançáveis ou desrespeito a salvo-conduto.

Contagem regressiva O deputado Hugo Motta (Rep-PB) tem desafio para se garantir o futuro presidente da Câmara. Por ora tem apoio do Republicanos, Progressistas e PL. Ao se unirem para tirá-lo da reta, os pré-candidatos Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) já conquistaram o apoio do PDT, União, PSD, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e […]

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec instalaram mais quatro núcleos de cooperação socioambiental no Paraná: Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Já foram formados os núcleos de Curitiba e RMC, litoral, campos gerais, centro, centro-sul, Cantuquiriguaçu, suleste e sul. Na próxima semana, serão instalados os núcleos de Campo Mourão, Cascavel e Francisco Beltrão. Em novembro, os de Umuarama, Cianorte, Paraíso do Norte e Maringá.

Monitoramento do PPA

O primeiro relatório de monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná, traz indicativos positivos sobre a execução das metas estabelecidas no desempenho do Estado no primeiro semestre deste ano. De acordo com o relatório, das 1.326 entregas propostas para o quadriênio, 1.144 delas são previstas para 2024, das quais 813 (72%) estão bem encaminhadas, com 767 consideradas com andamento normal e 46 avaliadas como concluídas.

Cooperativas

O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaense será realizado no dia 29 de novembro em Pato Branco. O Paraná tem 13 entre as 20 maiores cooperativas do país que estimam um faturamento de R$ 200 bilhões em 2025. Neste ano, o faturamento estimado é de R$ 151,7 bilhões.

Maiores

No ranking das 20 maiores estão: Coamo – a maior do país com faturamento de R$ 30,3 bilhões: C.Vale (2ª colocada), R$ 24,4 bilhões; Lar (3º – R$ 23,9 bilhões), Cocamar (6º – R$ 12,9 bilhões), Copacol (7º – R$ 9,6 bilhões), Integrada (9º – R$ 8,5 bilhões), Agrária (11º – R$ 7,1 bilhões), Castrolanda (12º – R$ 6,64 bilhões). Frísia (14º – R$ 6,4 bilhões), Frimesa (15º – R$ 6 bilhões), Coasul (16º – R$ 5,7 bilhões), Coopavel (18º – R$ 5,52 bilhões) e Coari (19º – R$ 5.,1 bilhões).