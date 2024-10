Abuso de poder

Ainda no domingo (6), dia d eleição, os advogados da Coligação Minha Vida é Cascavel, do candidato do PSDB, Edgar Bueno, entrou ação de Investigação Judicial Eleitoral por “abuso de poder político/autoridade” e “uso indevido de meio de comunicação social” contra o prefeito Leonaldo Paranhos e os candidatos Renato Silva (PL) e Henrique Mecabô (Novo). Segundo o advogado Marcos Boschirolli, da campanha de Bueno, o principal fundamento da ação “é o uso indevido dos meios de comunicação, porque duas rádios que pertencem ao candidato Renato Silva passaram o período eleitoral inteiro favorecendo” a candidatura do atual vice-prefeito e “desequilibram o pleito eleitoral”. Além disso, segue Boschirolli, “um portal de notícias bem conhecido também passou a fazer ataques sistemáticos à candidatura de Edgar Bueno e [publicando] notícias sempre positivas sobre a candidatura de Renato Silva ou sobre o Governo Paranhos”.

“Patrocínios”

A ação proposta ela coligação de Edgar Bueno, ainda no domingo, também detalhes os gastos e contratos da Prefeitura de Cascavel com os veículos de comunicação citados na ação. Com mais de 90 páginas de argumentação, a ação de investigação pede que seja apurado o “abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso do poder econômico, tudo em benefício dos candidatos a prefeito e vice da coligação ‘Cascavel Unida e pra Frente’ e com a arquitetura de Leonaldo Paranhos da Silva”.

Cassação

“E aí, sim, com base nisso tudo, no uso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, a gente pede a cassação do registro de candidatura e a declaração de inegibilidade de Renato Silva, Henrique Mecabô e Leonaldo Paranhos por oito anos”, completou o advogado.

Pacheco fala

Os candidatos à prefeitura de Cascavel derrotados no pleito de domingo (6) se manifestaram após a confirmação dos resultados das eleições municipais. Marcio Pacheco (PP) foi o primeiro a se manifestar. Ao lado da esposa, Silvana, Pacheco agradeceu aos votos recebidos, lamentou o resultado. “Não foi o desejado e nem o esperado”, já que acreditava que estaria no segundo turno.