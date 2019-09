VÔLEI | Seleção masculina no Sul-Americano

Pouco tempo depois de ter estreado diante do Equador no Campeonato Sul-Americano de Vôlei, ontem à noite, a seleção brasileira masculina volta à quadra nesta noite no Chile, às 21h (de Brasília), para a segunda rodada da competição. O desafio desta vez é contra a equipe da Colômbia. Já o último pelo Grupo A será amanhã à tarde, às 15h (de Brasília), contra a Argentina. Essa é a 33ª edição do Campeonato Sul-Americano masculino e o Brasil tem 31 títulos – a equipe verde e amarela não disputou a competição em 1964; ou seja, conquistou todas as edições que jogou.